"Карнавал эмоций". Гендиректор КИУ прокомментировал ход избирательной кампании Вчера, 15:42 480 Цей матеріал також доступний українською Алексей Кошель / Facebook Глава КИУ Алексай Кошель Алексей Кошель / Facebook

Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что кампания перед вторым туром президентских выборов проходит по технологии "доведения до абсурда".

Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

"Если реально оценивать, то мы наблюдаем технологию доведения до абсурда. К большому сожалению, избирательная кампания превратилась в карнавал заявлений, карнавал эмоций и мы видим кампанию, где очень мало содержания и очень много формы", - заявил Кошель.

В то же время в действиях кандидатов в президенты, в частности в их обмене видеороликами, нет ничего такого, что бы нарушало действующее законодательство.

"Как по мне, это вполне попадает в определение "распространение информационных сообщений", то есть кандидаты не агитируют за себя, на платной основе эти ролики не размещают (по крайней мере, по той информации, которую встречал Комитет избирателей), поэтому мы не видим в этом нарушений действующего законодательства", - добавил он.

Кошель подчеркнул, что общество ждет дебатов. Возможно, что они решат судьбу предстоящих выборов.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Среди условий проведения дебатов Зеленский назвал сдачу анализов обоими кандидатами.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским.

Глава правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что на проведение дебатов на НСК Олимпийский, по предварительным данным, придется потратить около 1 миллиона долларов.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей.