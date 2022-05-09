Карл Бильдт оценил вероятность применения РФ ядерного оружия 9 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Карл Бильдт считает, что кремлевский режим рухнет в результате внутренней борьбы (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт сомневается, что кремлевский режим может пойти на применение ядерного оружия.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

Видео дня

По словам шведского дипломата, сценарий с нанесением Россией ядерного удара «маловероятный», поскольку на такой шаг Кремль может пойти лишь в случае внешней угрозы для территориальной целостности самой РФ или ее режима.

«Я не думаю, что это обязательно произойдет, но я не могу это полностью исключать. Если они увидят, что режим под угрозой и ядерное оружие может изменить ситуацию, то они могут это сделать. Но я не думаю, при всем уважении к Украине, я не думаю, что победа Украины будет означать, что Украина захватит Москву. Поэтому угроза для режима больше заключается в угрозе внутри РФ, когда будут разные группы между собой конкурировать, будут социальные какие-то напряжения», — пояснил Бильдт.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.