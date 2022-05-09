Карл Бильдт оценил вероятность применения РФ ядерного оружия

9 мая, 14:00
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Карл Бильдт считает, что кремлевский режим рухнет в результате внутренней борьбы (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

Карл Бильдт считает, что кремлевский режим рухнет в результате внутренней борьбы (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт сомневается, что кремлевский режим может пойти на применение ядерного оружия.

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Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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По словам шведского дипломата, сценарий с нанесением Россией ядерного удара «маловероятный», поскольку на такой шаг Кремль может пойти лишь в случае внешней угрозы для территориальной целостности самой РФ или ее режима.

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«Я не думаю, что это обязательно произойдет, но я не могу это полностью исключать. Если они увидят, что режим под угрозой и ядерное оружие может изменить ситуацию, то они могут это сделать. Но я не думаю, при всем уважении к Украине, я не думаю, что победа Украины будет означать, что Украина захватит Москву. Поэтому угроза для режима больше заключается в угрозе внутри РФ, когда будут разные группы между собой конкурировать, будут социальные какие-то напряжения», — пояснил Бильдт.

https://www.youtube.com/watch?v=p6vPVSJWcKo
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Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

https://www.youtube.com/embed/hQ139xDtKyU
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Российская агрессия Карл Бильдт Ядерная угроза Война России против Украины

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