«Они не являются фейком». Карим Хан заявил о новой информации о преступлениях против мирных украинцев

14 апреля, 20:13
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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov)

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov)

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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявляет, что получил новую информацию о преступлениях против мирных жителей на территории Украины.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы видим, что эти преступления являются реальными, они не являются фейком», — сказал Хан во время брифинга с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

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Карим Хан добавил, что ситуация не улучшается и он получает новую информацию о преступлениях на территории Украины.

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«Наша задача — проверить достоверность этих заявлений и с профессиональной точки зрения оценить, отвечают ли они стандартам приемлемости», — подчеркнул он.

Ранее российский диктатор Владимир Путин назвал преступления, которые совершают войска РФ в Украине, фейком.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Преступление Война в Украине Военные преступления

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