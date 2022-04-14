«Они не являются фейком». Карим Хан заявил о новой информации о преступлениях против мирных украинцев 14 апреля, 20:13 Цей матеріал також доступний українською Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov)

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявляет, что получил новую информацию о преступлениях против мирных жителей на территории Украины.

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Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы видим, что эти преступления являются реальными, они не являются фейком», — сказал Хан во время брифинга с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

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Карим Хан добавил, что ситуация не улучшается и он получает новую информацию о преступлениях на территории Украины.

«Наша задача — проверить достоверность этих заявлений и с профессиональной точки зрения оценить, отвечают ли они стандартам приемлемости», — подчеркнул он.

Ранее российский диктатор Владимир Путин назвал преступления, которые совершают войска РФ в Украине, фейком.

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