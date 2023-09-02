Карандеев отрицает информацию о ДТП и незадекларированном автомобиле 2 сентября, 01:09 И.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев (Фото:Ростислав Карандеев/Facebook)

Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев прокомментировал ранее опубликованную информацию о вождении в нетрезвом состоянии, ДТП и о незадекларированном автомобиле.

Об этом говорится в его официальном заявлении, сообщает Укринформ.



По его словам, ему «нечего скрывать» и он предоставил журналистам «документы», которые их интересовали.

Видео дня

«После нашего общения и выхода соответствующей публикации по сети разлетелась информация о злостных нарушениях мной правил дорожного движения и невыполнение требований по декларированию. Считаю нужным это прокомментировать», — отметил Карандеев.

И.о. министра культуры также объяснил ситуацию о нарушении правил дорожного движения. Он пояснил, что за последний год имеет «единственный штраф за неправильную парковку» и понес «ответственность за этот инцидент перед законом».

Карандеев добавил, что НАПК провело полную проверку его декларации за 2020 год. Он отметил, что передвигается на автомобиле Mazda CX5, который принадлежит его тестю и планирует его указать в своей декларации за 2022 год.

31 августа Слідство.інфо сообщило, что нынешний и.о. министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев был за рулем в нетрезвом состоянии, попал в ДТП и не задекларировал авто.