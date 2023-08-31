Глава Минкульта Карандеев попал в ДТП в нетрезвом состоянии и не задекларировал авто — СМИ
Ростислав Карандеев (Фото:МКИП)
Нынешний глава Министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев был за рулем в нетрезвом состоянии, попал в ДТП и не задекларировал авто, сообщает Слідство.інфо.
В начале августа 2023 года на Карандеева открыли исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще одно исполнительное производство было открыто в 2019 году, говорится в расследовании журналистов.
Согласно информации главного сервисного центра МВД, ни Ростислав Карандеев, ни его жена Елена Карандеева не являются владельцами никаких транспортных средств. Однако нынешний глава Минкульта продолжает водить авто и получать штрафы.
Сам Карандеев не комментировал эту ситуацию.
28 июля Кабмин назначил временно исполняющего обязанности министра культуры и информполитики вместо отправленного в отставку Александра Ткаченко. Им стал первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев.