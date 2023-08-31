Глава Минкульта Карандеев попал в ДТП в нетрезвом состоянии и не задекларировал авто — СМИ

31 августа, 19:26
Поделиться:
Ростислав Карандеев (Фото:МКИП)

Ростислав Карандеев (Фото:МКИП)

Нынешний глава Министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев был за рулем в нетрезвом состоянии, попал в ДТП и не задекларировал авто, сообщает Слідство.інфо.

В начале августа 2023 года на Карандеева открыли исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще одно исполнительное производство было открыто в 2019 году, говорится в расследовании журналистов.

Видео дня

Согласно информации главного сервисного центра МВД, ни Ростислав Карандеев, ни его жена Елена Карандеева не являются владельцами никаких транспортных средств. Однако нынешний глава Минкульта продолжает водить авто и получать штрафы.

Читайте также:
Министр раздора. Причины отставки Александра Ткаченко и пять самых резонансных скандалов во время его работы в Кабмине

Сам Карандеев не комментировал эту ситуацию.

28 июля Кабмин назначил временно исполняющего обязанности министра культуры и информполитики вместо отправленного в отставку Александра Ткаченко. Им стал первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   ДТП Авария Министерство культуры и информационной политики Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X