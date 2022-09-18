Первое условие капитуляции РФ. Как отправить страну-агрессора на мировую периферию — Гудыменко 18 сентября, 13:27 Украинский трактор тянет трофейный российский танк, брошенный врагом во время позорного бегства из Харьковской области, 17 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Сейчас статус Российской Федерации в мире стремительно меняется, и не в ту сторону, в которую она планировала. Закладывать фундамент нового порядка, в котором Кремль проиграл войну цивилизованному миру, нужно уже сейчас, и ключевым элементом должно стать ядерное разоружение РФ.



Об этом в колонке для НВ пишет основатель Движения Демократична сокира, политик, общественный деятель, а ныне — военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко.

Юрий Гудыменко командир саперного отделения, кавалер ордена За мужество III степени, до 24 февраля 2022 года — лидер Движения Демократична сокира

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее», — фантазировал в Telegram один из главных «ястребов» Кремля (и, пожалуй, самый смешной из них), бывший президент Дмитрий Медведев в первой половине июля.

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Уже тогда, задолго до украинского наступления и позорного отхода русских войск с огромных захваченных территорий, было ясно, что фраза «с Россией стали считаться» является лишь показателем абсолютной оторванности Владимира Путина и его окружения от реальности. А после того, как мир в онлайне наблюдал паническое бегство «второй армии мира» из Харьковской области, можно констатировать неотвратимые изменения в статусе Кремля и всей Российской Федерации.

Страх перед российской армией, оставшийся Западу в наследство от Холодной войны, исчез. А вместе с этим страхом у западных политиков и дипломатов исчезла едва ли не главная причина считать Россию страной, с которой нужно договариваться. Считать ее страной, имеющей право на сферы интересов по всему миру, страной, которая может влиять на какие-либо ключевые решения.

В конце концов, а зачем с ней договариваться? Армия, которой Кремль угрожал со времен Холодной войны, продемонстрировала свою деградацию в военном деле (и прогресс в беге на марафонские дистанции). Экономика России, очевидно, потерпела сокрушительный санкционный удар, и теперь ее главный конкурент — не экономики ведущих стран мира, а флагман Черноморского флота крейсер Москва, достигший дна быстрее. Стандартный для Кремля газовый шантаж соседних стран наконец перестает быть актуальным. Финансовая система России, покупательная способность ее населения, космическая отрасль, культура и наука — ничего из этого не является чем-то таким, на что нельзя закрыть глаза на серьезных переговорах.

У России просто не осталось аргументов для того, чтобы ведущие страны мира ее воспринимали как равноправного партнера. России нечего предложить миру. Ни денег, ни товаров, ни страха.

У Кремля остался только один довод. И Кремль вспоминает о нем все чаще.

Это ядерное оружие.



Мы все увидим, насколько спокойнее будет жизнь на планете, где у России нет ядерного оружия.

Понятно, что этот аргумент российские, прости Господи, дипломаты не будут использовать на каждых переговорах, также ясно, что даже ядерный шантаж не вернет Российскую Федерацию в статус сверхдержавы и равноправного партнера не только США и Китая, а даже Индии или Бразилии. Однако наличие ядерного оружия всегда будет тенью сопровождать любые переговоры о России и в первую очередь — о судьбе Российской Федерации после поражения в войне.



Но проблема не только в страхе. Сам факт наличия в России ядерного оружия является едва ли не главным дестабилизирующим элементом в мире.

Три кратких факта относительно российского ядерного оружия:

1. Россия продемонстрировала свою неготовность к обладанию ядерным оружием. Ее политики, чиновники, представители официальных властей стали публично требовать нанести ядерный удар по Украине через считанные недели после того, как украинский народ отказался от капитуляции и продолжил организованное сопротивление вооруженной агрессии.

2. Россия нарушила международные соглашения, в том числе многострадальный Будапештский меморандум. Россия наплевала на букву и особенно на дух Договора о нераспространении ядерного оружия. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия и добровольно под гарантии безопасности и неприкосновенности своих границ передала свои запасы России. Теперь Россия напала на Украину и публично угрожает ей ядерным ударом. Побуждает ли это другие страны добровольно разоружаться? Наверное, наоборот.

3. Россия ведет себя так нагло и агрессивно, понимая, что даже в случае поражения ей не грозит судьба нацистской Германии. Российские руководители уверены, что останутся безнаказанными, пусть даже мир увидит сотню Буч и тысячу Мариуполов.

Наличие ядерного оружия, шантаж и классический аргумент «если вы позволите России распасться или начнется внутренняя смута, то непонятно, кто получит доступ к кнопке» — вот главный козырь Кремля. Этот козырь не даст победить, но позволит проиграть менее болезненно и сохранить власть. По крайней мере, так полагают в Кремле.

Вывод из всего этого очень прост. Главным следствием войны с Украиной для всего мира должно стать ядерное разоружение России. Она должна перестать быть государством с ядерным оружием. Все остальное, другие цели и задачи для украинских и западных политиков должны стать второстепенными.

Россия без ядерного оружия не страшна Украине.

Россия без ядерного оружия не будет так нагло и агрессивно развязывать войны по всему миру.

Россия без ядерного оружия — это сигнал всем, что нарушение международных соглашений, ядерный терроризм, захват атомных станций не останутся без последствий и будут наказаны.

Россия без ядерного оружия наконец займет то место, которое и должна занимать в соответствии со своими технологиями, ресурсами и уровнем развития: поставщик сырья без претензий на мировое господство.

"Россия без ядерного оружия" — эта короткая фраза должна лечь в планы и стратегии лидеров всех цивилизованных стран мира.

Да, это непростая задача. Но это не прихоть — это необходимость. И не только для безопасности украинского народа, но и для безопасности народов очень многих стран мира. Отказ от ядерного оружия — вот первое и главное условие для российской капитуляции.

Я уверен, что мы все увидим, насколько спокойнее будет жизнь на планете, где у России нет ядерного оружия.

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