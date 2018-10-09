Кандидаты в президенты. Почему на предстоящие выборы зарегистрировалось рекордное количество претендентов

В социологических опросах фигурируют от 7 до 10 фамилий потенциальных кандидатов в президенты

28 претендентов на президентское кресло - об аномально высоком количество вероятных кандидатов в президенты заявил генеральный директор Комитета избирателей Алексей Кошель. По его словам, такой активности в украинской истории еще не было. Прежде всего, пояснил он, это связано с тем, что в 2019 году президентская кампания будет перетекать в парламентскую. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Для того, чтобы усилить свои политические позиции, политики вынуждены принимать участие в выборах, рекламировать себя и свою политическую силу. Поддержку в процент или пол на президентских выборах можно легко трансформировать или грубо поменять на место в проходной части избирательного списка", - сказал Кошель.

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По прогнозам Кошеля, Украину ожидает чрезвычайно горячая президентская избирательная кампания, которая де-факто уже стартовала и продолжается несколько недель.

Кто может принять участие в гонке за президентское кресло

В социологических опросах фигурируют от 7 до 10 фамилий потенциальных кандидатов в президенты. Это лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, президент Петр Порошенко, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, соглава Оппозиционного блока Юрий Бойко, глава Радикальной партии Олег Ляшко, лидер партии За жизнь Вадим Рабинович, а также Вакарчук и Зеленский.

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Не все из них, правда, подтвердили свое участие в выборах, но рейтинг уже имеют. О своем участии в выборах заявили мэр Львова Андрей Садовый и бывший представитель Украины в Минской контактной группе Роман Бессмертный.

Собираются испытать силы на президентских выборах бывший депутат Партии регионов Богословская, глава СБУ Валентин Наливайченко, народные депутаты Виталий Куприй, Надежда Савченко, Виктор Чумак, Сергей Каплин.

О президентстве думают даже фигуранты громких расследований НАБУ Александр Онищенко и Роман Насиров

О своем участии в выборах президента намекнули нардепы Сергей Тарута и Михаил Добкин, а также экс-нардеп Николай Томенко, глава Соцпартии Илья Кива, лидер Нацкорпусу Билецкий. К выборам желают присоединиться лидер партии 5.10 Балашов, волонтер Юрий Касьянов, лидер Свободы Олег Тягнибок и другие. О президентстве задумались даже фигуранты громких расследований НАБУ Александр Онищенко и Роман Насиров.

Выборы с большим количеством претендентов в Украине уже были, отметил глава социологической группы Рейтинг Алексей Антипович. По его словам, человеку неудобно делать свой выбор в бюллетене со значительным перечнем фамилий. Но, отметил он, сосредотачиваться на технических кандидатах не стоит. Сейчас говорить можно о десяти кандидатах, добавил эксперт.

На предыдущих выборах в 2014 году на пост главы государства претендовал 21 человек. А больше всего кандидатов участвовали в выборах президента в 2004 году. Тогда ЦИК зарегистрировала 24 человека.

Высококонкурентные выборы

Предстоящие президентские выборы будут высококонкурентным, отметил во время встречи с вновь избранными членами Центральной избирательной комиссии президент Петр Порошенко. Он выразил надежду, что выборы 2019 года будут держать высокую планку в плане обеспечения прозрачности избирательного процесса.

Порошенко напомнил, что находился под давлением требования отменить выборы и ввести военное положение. Россия хотела внедрить сценарий, по которому власть в Украине стала бы нелигитимной, не пройдя испытания прозрачными выборами.

Перед обновленной ЦИК, добавил президент, также будут стоять сложные задачи, поскольку Россия будет стараться и в дальнейшем вмешиваться в избирательные процессы в Украине.

Выборы президента в Украине пройдут весной 2019 года, парламентские - осенью этого же года.