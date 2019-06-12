Кандидат из списка Слуги народа решил не идти в Раду после обвинений в связях с Медведчуком Сегодня, 11:56 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Спивак/Facebook Спивак работает ведущим на каналу NewsOne Дмитрий Спивак/Facebook

Экс-депутат Одесского горсовета и ведущий телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, который был в списке партии Слуга народа под номером 33, отказался идти в Верховную Раду после обвинений активистов в связях с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

«После того, как на съезде партии Слуга народа меня объявили под номером 33, в социальных сетях развернулась против меня и моей семьи целая кампания по дискредитации», — написал он в своем Facebook.

Спивак подчеркнул, что его решение не идти в парламент является обдуманным.

Он также отметил, что его публичная позиция многим не нравится, но он не будет менять ее «в угоду нынешней конъюнктуре».

Ранее активист Роман Синицын обвинил Спивака в связях с Медведчуком. Он также рассказал о пророссийской риторике политика.

Напомним, что в Киеве в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко прошел съезд партии Слуга народа.

На нем представили первые 100 человек из списка.

Позже в Слуге народа предложили проверить кандидатов общественности.



