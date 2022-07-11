«Стыдно смотреть». Решение Канады передать Газпрому подсанкционную турбину опасно и влечет за собой много проблем — Зеленский 11 июля, 23:32 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 11 июля, заявил, что решение Канады передать подсанкционную турбину для российского Северного потока опасно как для Украины, так и для всего демократического миру.

"…Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода Северный поток, которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически России. Это касается общих правил… Каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления", — сказал он.



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Глава государства подчеркнул, что решение об исключении из санкций в Москве посчитают только проявлением слабости. По его мнению, теперь Россия попробует полностью прекратить поставки газа в Европу в самый острый момент, и к этому нужно готовиться.

Зеленский отметил, что решение по поводу турбины влечет за собой много других проблем, но его еще можно изменить. Он также заявил, что на фоне ракетных ударов России по Харькову, Одесской области, разбора завалов в Часовом Яру Донецкой области после российского обстрела и жестоких боях на Донбассе «просто стыдно смотреть, как людям не хватает смелости, чтобы честно разобраться с одной турбиной».

11 июля Канада официально согласилась вернуть в Германию подсанкционную турбину для российского трубопровода Северный поток, несмотря на возражения со стороны Украины.

После этого в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Канады и заявили, что решение подрывает евроатлантическое единство в применении международных санкций против РФ. Канаду призвали пересмотреть решение.

Турбина Siemens была отправлена ​​на ремонт в Канаду, где «застряла» из-за санкций против нефтегазовой отрасли России, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.

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