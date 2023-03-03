Загадка Камышина. Почему эффективный топ-менеджер Укрзализныци снят с должности и отправлен в несуществующий офис в Европе 3 марта, 13:27 Эксклюзив NV Александр Камышин, глава правления УЗ (Фото:Автор DR)

Крупнейшая госкомпания по управлению железными дорогами осталась без своего топ-менеджера Александра Камышина, однако в правительстве и Офисе президента не спешат объяснять причин смены руководства Укрзализныци.

39-летний Александр Камышин, глава правления госкомпании Укрзализныця (УЗ), внезапно объявил о своей отставке 27 февраля, в понедельник, в Telegram-канале. А 3-го марта президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.



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«По совместному решению с вице-премьером [Александром] Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе, — написал Камышин в Telegram о еще одной своей новой должности. — Оставляю позицию главы УЗ со спокойным сердцем»,



Тут же Камышин поблагодарил президента и Кубракова за высокую оценку его работы.



Через полчаса со схожим месседжем вышел Кубраков. Он поблагодарил подчиненного за самоотверженный труд, проведенную УЗ эвакуацию 4 млн украинцев, развертывание пунктов несокрушимости, прямые закупки горючего и электроэнергии, которые помогли сэкономить миллиарды гривен. И пояснил, что Камышин будет назначен на новую позицию — председателя Офиса Укрзализныци по евроинтеграции. По данным NV, пока такой офис существует лишь в фейсбуке Кубракова: еще не выбрана европейская столица, где обоснуется штаб-квартира УЗ. Рассматривают Брюссель или Берлин.

