Экс-глава Укрзализныци Камышин стал внештатным советником Зеленского 3 марта, 12:38 Александр Камышин (Фото:www.facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Бывший глава Укрзализныци Александр Камышин стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Указ о его назначении опубликован на сайте главы государства в пятницу, 3 марта.

27 февраля председатель правления АО Укрзализныця Александр Камышин сообщил, что уходит в отставку.

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По словам Камышина, они вместе с вице-премьером Александром Кубраковым приняли решение, что он возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

Исполнять обязанности главы правления Укрзализныци будет член правления УЗ Евгений Лященко.