Экс-глава Укрзализныци Камышин стал внештатным советником Зеленского
Александр Камышин (Фото:www.facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Бывший глава Укрзализныци Александр Камышин стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.
Указ о его назначении опубликован на сайте главы государства в пятницу, 3 марта.
27 февраля председатель правления АО Укрзализныця Александр Камышин сообщил, что уходит в отставку.
По словам Камышина, они вместе с вице-премьером Александром Кубраковым приняли решение, что он возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.
Исполнять обязанности главы правления Укрзализныци будет член правления УЗ Евгений Лященко.