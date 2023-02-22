Осудить диктатора. Киев хочет посадить Путина и Ко на скамью международного трибунала, а не украинского суда, как предлагает Запад — источник в ОП 22 февраля, 13:34 Эксклюзив NV Украина планирует создать международный трибунал для осуждения агрессии РФ (Фото:Reuters)

Есть три варианта работы международного суда по преступлениям РФ, но Украина поддерживает только два.

Украина сейчас имеет три модели работы Специального международного трибунала по осуждению преступления агрессии России. Однако приемлемыми для себя считают только две из них.

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Об этом NV рассказал на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Офиса президента ( ОП).



По его словам, есть четыре страны-скептики, пытающиеся перефокусировать внимание Украины на модель работы трибунала в гибридном формате — США, Великобритания, Франция и Германия.



«Нас это не устраивает. В гибридной модели они предлагают нам создать трибунал как суд системы судоустройства Украины. То есть суд по законодательству Украины, но его местонахождение может быть в Европе или где-нибудь», — объяснил собеседник по ОП.



По его словам, такая идея неприемлема, потому что оценка войны сужается до уровня конфликта между двумя государствами, и вопрос привлечения к ответственности Путина и членов Совбеза РФ будет только вопросом Украины.



Сейчас Киев продвигает две другие модели международного трибунала. Первая — его создание на основании международного договора Совета безопасности ООН и Украины.



Вторая — открытый международный договор с декларацией о подписании которого выступает Украина. Он открывается для подписания всеми цивилизованными странами мира. Кто хочет его подписывать, ратифицирует у себя и, соответственно, признает юрисдикцию решений этого трибунала на своей территории. Поэтому эти две модели для нас приемлемы", — рассказал чиновник ОП.



Кроме того, по его словам, продолжаются еще дискуссии по поводу того, как назвать этот суд. Мол, Запад предлагает не называть это «международным трибуналом», а «соответствующим механизмом».

