«Хотим получить максимум». Зеленский рассказал о будущих гарантиях безопасности для Украины

28 апреля, 19:42
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Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 28 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 28 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет наработать такой документ о гарантиях безопасности, который обеспечит максимальную и реальную защиту страны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Во время совместного брифинга с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым Зеленский подчеркнул, что, после того как Будапештский меморандум доказал свою неэффективность, Украина не заинтересована в новых «лоскутных зонтиках» и хочет получить максимум для государства и людей.

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«Лучше иногда ничего не иметь и знать, что ты один на один с врагом, чем иметь большой круг друзей, партнеров, которые по факту тебя не защитят… На этот раз мы очень серьезно и взвешенно относимся к будущему документу. А также к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести в случае какой-либо агрессии в будущем», — сказал глава государства.

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Он отметил, что Украине нужен фундаментальный документ, который позволит сосуществовать с таким соседом, как Россия, в будущем. Сейчас проект документа готовят на уровне безопасностных советников лидеров стран, которые в будущем могут стать гарантами безопасности нашей страны.

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После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона рассказала подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.

Глава украинской делегации Давид Арахамия заявила, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.

Он также не исключил, что мирный договор с Россией будет состоять из двух документов: один будет касаться гарантий безопасности для Украины, а второй — непосредственно ее отношений с РФ.

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По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагалось обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора.

Решение по поводу возможного нейтралитета может быть принято на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры Владимир Зеленский Война России против Украины

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