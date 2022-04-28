«Хотим получить максимум». Зеленский рассказал о будущих гарантиях безопасности для Украины 28 апреля, 19:42 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 28 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет наработать такой документ о гарантиях безопасности, который обеспечит максимальную и реальную защиту страны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Во время совместного брифинга с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым Зеленский подчеркнул, что, после того как Будапештский меморандум доказал свою неэффективность, Украина не заинтересована в новых «лоскутных зонтиках» и хочет получить максимум для государства и людей.



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«Лучше иногда ничего не иметь и знать, что ты один на один с врагом, чем иметь большой круг друзей, партнеров, которые по факту тебя не защитят… На этот раз мы очень серьезно и взвешенно относимся к будущему документу. А также к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести в случае какой-либо агрессии в будущем», — сказал глава государства.

Он отметил, что Украине нужен фундаментальный документ, который позволит сосуществовать с таким соседом, как Россия, в будущем. Сейчас проект документа готовят на уровне безопасностных советников лидеров стран, которые в будущем могут стать гарантами безопасности нашей страны.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона рассказала подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия заявила, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.

Он также не исключил, что мирный договор с Россией будет состоять из двух документов: один будет касаться гарантий безопасности для Украины, а второй — непосредственно ее отношений с РФ.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагалось обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора.



Решение по поводу возможного нейтралитета может быть принято на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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