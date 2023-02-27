«Продолжение агонии российской армии». На что повлияет атака в Мачулищах и попытки Пекина поддержать Москву — интервью 27 февраля, 19:55 Эксклюзив NV Украинский танк недалеко от Угледара, Донецкая область, 18 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Сергей Грабский, военный эксперт, рассказал в эфире Radio NV, как диверсия на аэродроме в Мачулищах и тайные попытки Китая оказать помощь Москве оттягивают и усугубляют агонию российской армии.

— Попробуем разобраться, что такого интересного произошло на аэродроме Мачулищи в Беларуси, это 12 километров от Минска. Уже есть несколько разных источников, утверждающих, что там был по крайней мере поврежден или уже доведен до нерабочего состояния летающий радар А50. Что мы должны об этом понимать, что дает нам потеря россиянами такого самолета?

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— Надо понимать, что этот самолет совершил, по некоторым сведениям, по меньшей мере 14 полетов, собирая информацию о нашей системе ПВО, ведь он никогда не взлетал самостоятельно, он слетал в паре или сопровождении МиГ-31, которые могли бы нести ракеты Кинжал, что создавало серьезную угрозу нашей территории. Поэтому, естественно, наши системы ПВО должны реагировать на такие взлеты, этим пользовались именно этот самолет радиолокационной разведки для того, чтобы собирать информацию о нашей системе противовоздушной обороны.

Поэтому повреждение такого самолета является серьезным ударом по возможности противника отслеживать изменения в наших системах противовоздушной обороны. И такой очень существенный удар, если учесть, что это произошло в 12 километрах от Минска. противник должен понимать, что для него нет так называемых спокойных мест где-то даже на территории Беларуси.

— Насколько я уже успел разобраться, таких самолетов в строю в России всего шесть штук было до начала вторжения. Сейчас они будут откуда-то перебрасывать на этот участок или этот аэродром что-то новое или что они с этим должны делать?