«Ударит по Зеленскому». Политолог объяснил, почему Офису президента не стоит переводить Залужного из ВСУ в Минобороны 21 августа, 19:07 Эксклюзив НВ Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Политолог Олег Саакян в эфире Радио НВ проанализировал, насколько для президента Владимира Зеленского будет проигрышным шагом перевести Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ на должность в Министерстве обороны.

Олег Саакян политолог

Негативный шаг. Эти слухи носят все более навязчивый характер. Я надеюсь, что в Офисе президента понимают, что для них такой шаг будет негативным.

Во-первых, Залужный четко ассоциируется с Вооруженными силами Украины и положительно воспринимается в обществе как военный. Его смена должна быть серьезно обоснована для общества.



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Второе. Министерство обороны — это, условно, тыловое обеспечение, это не о военном. Согласно взятым обязательствам по реформированию сектора обороны, в Украине должно быть гражданское лицо министром обороны. И это лучший мировой опыт и США, и европейских стран — в основном министры обороны это все же гражданские лица. В этих обстоятельствах назначить военного человека на должность министра обороны будет еще и негативно воспринято всеми нашими партнерами. Потому что это советская традиция, когда военная вертикаль замыкается сама в себе: и тылы, и фронт — это все военные.

Третий момент. А кого вместо Залужного? Берем цинично: смогут ли обществу «продать» того, кого могут назначить вместо Залужного? Действительно ли этот человек будет столь же эффективным, как Залужный? По Залужному мы уже видим его сильные и слабые стороны, в общем-то понимаем, что этот человек на своей должности.

Тот, кто придет после него, будет стартовать с презумпции недоверия в обществе. Ему придется выигрывать это доверие. Кто он будет, как он себя проявит? Это очень большой вопрос.

Поэтому со всех позиций сейчас это может вылиться для Зеленского в ряд электоральных негативов.

[Президент] на первом этапе может стать донором своего доверия для нового главнокомандующего. Он может не оправдать это доверие и тогда это ударит по Зеленскому, не говоря о том, что это будет иметь серьезные последствия на фронте. Это ударит по поддержке на Западе, потому что, конечно, никто Украину сейчас не оставит, но «зубы сцепят» еще немного сильнее и запишут себе, что называется, в блокнотик претензии на потом. И это ударит по Зеленскому.

Я думаю, что такие идеи относительно смены Залужного очень от лукавого.

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