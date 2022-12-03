Патриотическое милитари Зеленского. Какие бренды носит президент, кто комплектует его гардероб и что думают об этом стилисты 3 декабря, 08:44 По мнению стилистов, именно футболка цвета хаки является типичной «фирменной» одеждой украинского президента Владимира Зеленского. (Фото:ПСОПУ)

Во время полномасштабной войны президент Владимир Зеленский запустил мировой тренд на удобный кэжуал цвета хаки с патриотическими принтами от украинских производителей и стал первым украинским лидером, полностью отошедшим от официального дресс-кода

New Balance, Saucony, М-ТАС, KateLab и Creative Depo — эти украинские и американские бренды в последнее время составляют гардероб Владимира Зеленского. Если раньше отечественные президенты носили исключительно консервативные костюмы с такими же консервативными галстуками, то после 24 февраля изменилось все: украинский лидер теперь одевает спортивные штаны цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с надписью I’M UKRAINIAN. В таком патриотическом милитари он каждый день появляется на публике, встречается с иностранными чиновниками и обращается к согражданам.

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За десять месяцев войны глава государства стал не просто первым лидером Украины, который серьезно отошел от официального костюмного протокола, но и превратился в национального трендсетера — сейчас все, что он надевает, становится модным.

Так, например, куртка отечественного бренда тактической одежды М-ТАС, в которой Зеленский появился на публике во время поездки в только что освобожденный Херсон, была раскуплена в интернете в тот же день. В общем, стиль главы государства копируют не только почти весь украинский истеблишмент и немало украинцев — реплики его одежды носят иностранцы.

Так благодаря президенту широкой публике украинских и мировых модников стали известны небольшие отечественные бренды вроде KateLab — проекта луцкой дизайнера Катерины Ковальчук, который создал лаконичную футболку с маленьким трезубцем возле воротничка. В нем президент обратился к украинцам в июне, когда страна пережила 100 дней войны.

Куртка Владимира Зеленского от украинского бренда М-ТАС стала хитом продаж / Фото: ПСОПУ

Таким же образом популярность пришла и к столичному бренду спортивного мерча Creative Depo. Это произошло после того, как Зеленский в футболке этого бренда с надписью I’M UKRAINIAN обратился к согражданам в День памяти — с тех пор дизайнеры стали получать по сто заказов в день и расширили этот принт на полную линейку одежды.

Кстати, вышеупомянутый М-ТАС является производителем сразу нескольких вещей в гардеробе президента: бренд соучредителя сети военторгов Милитарист создал одну из легендарных «флисок Зеленского». Популярность этих курток пересекла границы, и в мае одна из них ушла с молотка на благотворительном аукционе Christie’s в Лондоне за 90 тысяч фунтов стерлингов. ( $111 тыс. или 3,3 млн грн.).

Сам Зеленский утверждает, что такой гардероб подбирают ему не стилисты, а он сложился фактически сам собой из подарков от украинских военных и производителей. Так, недавно в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten Зеленский признался, что сейчас у него есть по меньшей мере 20 футболок локальных брендов, хотя в начале войны их было всего две в дополнение к знаменитой флиске.

«Военные это увидели и начали передавать мне футболки, — рассказывает президент. — Затем начали [передавать вещи] наши украинские производители и модельеры. Всем хотелось, чтобы их футболка была на мне».

«Теперь с одеждой у меня проблем нет», — улыбается Зеленский.

Эксперты по гардеробу объясняю популярность стиля одежды президента не только его высокими рейтингами, но и тем, что именно такая одежда — самая удобная и к тому же практичная во время войны. «Это о том, что не время наряжаться, не время тратить силы на галстуки, — говорит Юлия Савостина, стилистка и основательница фестиваля украинских вещей В поисках Made in Ukraine. — В приоритете удобство, уместность и поддержка украинского».