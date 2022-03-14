«Это жалко». Зеленский отреагировал на информацию об обращении РФ к Китаю за военной помощью 14 марта, 15:01 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «жалким» вероятную просьбу России к Китаю об оказании военной помощи.

«Девятнадцатый день нашего сопротивления. Вооруженные Силы держатся мужественно и креативно. Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы, где еще искать помощь. Помощь себе. Помощь оккупанту. Это жалко», — сказал глава государства в видеообращении 14 марта.

Но, по его словам, Украина не вправе расслабиться.

«Российское государство готовилось к этой войне десятки лет. Они накапливали значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей, ради уничтожения Украины, Европы, которой мы знаем, которую мы ценим. Потому нужно держаться, поэтому нужно бороться, чтобы победить. Чтобы прийти в заслуженный украинцами мир», — подчеркнул президент.

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Ранее американские СМИ сообщили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь.

Представитель посольства Китая в США отрицает эту информацию.



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