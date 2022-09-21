Растаможка авто и льготная ипотека. Вице-премьер Федоров — о новых услугах в Дії и искусственном интеллекте для распознавания 200-х россиян 21 сентября, 07:15 Эксклюзив НВ В Минцифры подсчитали, что с 24 февраля к Діє присоединились 4 млн юзеров и сейчас приложением пользуются уже 18 млн украинцев (Фото:Александр Медведев / НВ)

Диджтал-министр и вицепремьер Михаил Федоров рассказал, как онлайн-услуги спасают экономику во время войны, насколько защищены украинские базы данных от врага, когда ждать электронные выборы и чего не хватает Украине, чтобы стать цифровой страной № 1

Полномасштабное российское вторжение толкнуло Украину к затяжному цифровому прыжку: активные боевые действия, оккупация части территорий, масштабные разрушения жилья, динамичная внутренняя и внешняя миграция постоянно требуют от украинцев оформления все новых и новых документов. А поскольку во время войны онлайн больше не роскошь, а необходимость, Министерство цифровой трансформации запускает десятки новых услуг в приложении Дія, которым уже пользуется почти половина населения страны.

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Если темпы не сбавлять, уверены эксперты, через несколько лет у Украины есть все шансы стать лидером по цифровизации в регионе и даже оставить позади известного диджитального гуру — Эстонию.

А пока цифровое государство работает на поле боя с врагом: отбивает кибератаки и наносит удары по киберпространству РФ, собирает армию дронов и применяет искусственный интеллект для идентификации убитых российских военных.

НВ поговорил с вице-премьером и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым о диджитал-будущем Украины и о технологическом военном настоящем.

— Какова роль цифрового государства во время войны и какие услуги стали наиболее востребованными в таких условиях?

— Война показала, что цифровые продукты являются фундаментом для того, чтобы функционировало государство. Благодаря им экономика сейчас работает, налоги собираются, таможня функционирует, социальные выплаты происходят. И все это администрируется исключительно онлайн.

У нас был план того, что нужно запустить в этом году, и отдельно появился большой пласт работы из-за полномасштабного вторжения. С 24 февраля в Дії прибавилось 4 млн пользователей. Сейчас приложением пользуются уже 18 млн. украинцев. И мы очень быстро реагируем на потребности и проблемы, возникающие в обществе. В общей сложности, это десятки новых услуг и цифровых документов, которые мы запустили за последние полгода. Самыми популярными были выплаты 6.500 грн для нескольких миллионов людей, живущих в населенных пунктах с активными боевыми действиями, а также услуги, связанные с поврежденным имуществом — около 270 тыс. заявлений было принято через портал и приложение Дія.

Также мы запустили услуги для ВПЛ ( Внутренне перемещенных лиц) — подача заявки на получение статуса. Скоро добавим возможность по снятию с регистрации и смене адреса регистрации ВПЛ. В начале марта запустили в Дії єДокумент — временный цифровой документ на период военного положения. Его используют для идентификации личности, например, на блокпостах или в других жизненных ситуациях. Также запустили чат-бот єВорог, Дія.TV, Дія.Радіо, автоТОВ на портале и другие услуги.

А еще недавно в приложении мы перевели на английский загранпаспорт, водительское удостоверение и техпаспорт. Это очень удобно для миллионов украинцев, которые сейчас находятся за границей. Добавили новые цифровые документы — пенсионное удостоверение, виды на временное и постоянное проживание. Восстановилась функция шеринга технического паспорта на авто и возможность оплаты штрафов от патрульной полиции.

— Какие новые цифровые возможности ждут украинцев в ближайшее время?

— Мы запускаем военные облигации — люди смогут купить их в Дії и даже заработать на этом, пока их деньги будут использоваться для нужд ВСУ. Далее, уже в октябре, мы планируем запустить льготную ипотеку — с помощью нескольких кликов в Дії можно будет отправить заявление и получить документ о том, что вы можете взять этот кредит. Также работаем над услугой по растаможке авто: ждем соответствующий законопроект от Верховной Рады, но техническая часть почти готова.

В разработке находится онлайн разрешение на выезд ребенка за границу, благодаря которому один из родителей по согласию другой сможет оформить его в Дії бесплатно без нотариуса. Большая комплексная антикоррупционная услуга, над которой мы работаем — регистрация и перерегистрация авто, когда соответствующие документы можно будет сделать без похода в центр МВД. Еще есть проект по цифровым судам, но эта сфера достаточно трудна для трансформации и в ней еще предстоит сделать много фундаментального. Мы уже запустили в приложении Дія уведомления о судебных заседаниях, но хотим использовать искусственный интеллект в судах и работаем над этим вместе с Amazon.

Также мы продолжаем работать над трансформацией социальной сферы — хотим сделать все соцуслуги автоматическими, без чиновников и в онлайне. От оформления статуса ВПЛ до получения пенсий и установления инвалидности. Это очень тяжелая системная реформа, потому что требует создания единой информационной базы. С точки зрения государственного менеджмента это очень важный проект: кроме качественного сервиса для людей он означает верификацию информации и удаление из системы «мертвых душ». А это, в свою очередь, экономия денег на неэффективных выплатах, благодаря которой появляется возможность индексировать другие.

— Из-за войны многих снова волнует вопрос цифровой безопасности — насколько защищена Дія и персональные данные украинцев, хранящиеся в ней ?

— Полностью. Дія лишь отображает персональные данные из государственных реестров, она их не хранит — это самое главное. Мы с самого начала выстраивали архитектуру приложения таким образом, чтобы не создавать дополнительную базу данных, которую нужно будет потом защищать, ведь она 100% станет предметом всех атак. Поэтому у нас есть отдельные реестры и все транзакции действий происходят там, а мы уже защищаем каждый из них отдельно. Это делать легче, когда реестры администрируют разные команды в разных госорганах. У нас есть надежные бекапы, то есть сохранение всех данных при любых обстоятельствах. Поэтому мы очень быстро обеспечим развертывание резервных реестров и восстановление данных, если это потребуется.

К тому же с самого начала создания Дії мы проводили так называемые Bug Bounty — платили этическим белым хакерам со всего мира за то, чтобы они нашли уязвимости в инфраструктуре Дії. На это был выделен миллионный фонд. Мы провели уже два этапа Bug Bounty и хакеры ни разу не обнаружили критических уязвимостей, влияющих на безопасность приложения. Также у нас работает Red Team — команда, которая нас атакует 24/7 и находит слабые места по разным сайтам и информационным ресурсам. То есть теперь мы умеем сами себя краш-тестить. Просто мы никогда не занимались тем, чтобы атаковать другие страны.

— Как сейчас происходит война с РФ в киберпространстве и есть ли у нас успехи в ней?

— Россия совершила полномасштабное вторжение в наше киберпространство еще за полгода до начала физического вторжения. Ее хакеры совершали мощные разновекторные атаки и испытывали нашу инфраструктуру — пытались слить данные из реестров, остановить эти реестры и удалить из них данные. Также были попытки положить полностью банковскую систему и все услуги Дії. Но им не удалось, зато это стало хорошим краш-тестом нашей системы.

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