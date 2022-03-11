«Сейчас ситуация лучше, чем вчера», — всегда оптимистичный Виталий Ким рассказал НВ об обороне Николаевщины и собственной популярности 11 марта, 12:45 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации (Фото:Николаевская ОГА)

Николаев превратился в город-муравейник, где каждый делает свою работу для победы, — глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Николаевская область стала одной из первых, принявших бой с русской армией с начала полномасштабного вторжения РФ. Украинские вооруженные силы уже более двух недель успешно отбивают атаку на этом направлении, а глава области Виталий Ким благодаря уверенным и харизматичным видео стал одним из любимцев соцсетей.

НВ пообщался с Кимом о том, как обороняется регион и что придает ему уверенность и положительную настройку.



— Какая по состоянию на сегодняшний день [вечер 10 марта] ситуация по безопастности в Николаеве и области?

— Сейчас ситуация лучше, чем вчера. Мы выдвинулись вперед, заняли несколько деревень, где была проблема с электричеством. Там его отремонтировали. Там возобновили защиту.

— Какая ситуация с поставкой продовольствия?

— Все хорошо. У нас работают магазины. Не так, как в мирное время, когда все есть, включая красную рыбу и т. д. , но продуктов хватает. Мы получаем гуманитарную помощь из Киева, от волонтеров, из других стран и формируем запасы.

— Вы заявляли о сотнях единиц уничтоженной российской техники на Николаевщине. Сколько такой по состоянию на сегодня?

— Больше, чем было в прошлый раз. Она сейчас находится на территории, которая нам неподконтрольна. Поэтому я посчитать дополнительно не могу. Та, что была уничтожена, мы уже ее используем — какую-то восстанавливаем на ремонте, какую-то — на запчасти. А то, что [уничтожили] последние день-два — это больше [работа] дистанционной артиллерии и мы ее не видим. Видим, что разрушена, но точно посчитать не можем.

— Николаев эффективно обороняется и держится уже две недели. Чья в этом самая большая заслуга?

— В этом самая большая заслуга президента, вдохновляющего всех нас и военных, которые делают эту работу. У нас очень активно отрабатывает территориальная оборона и патрульная полиция, — они первыми в горячих точках встречали врагов.

— Какую роль здесь сыграл генерал-майор Дмитрий Марченко?

— Как военный он организовал всю эту работу и сотрудничество между подразделениями военных.

— Насколько вовлечены в борьбу обычные николаевцы?

— На 100%. Каждый из них в своем направлении работает. У нас рестораны кормят блокпосты и военных, волонтеры собирают медикаменты и сдают кровь. Они обустроили почти полностью все защитные сооружения и так далее. У нас город как муравейник, где каждый знает, что ему делать.

— Вы стали очень популярны среди украинцев благодаря положительным и успокаивающим видео о состоянии дел на Николаевщине. Почему выбрали такую манеру общения?

— Потому что мой пресс-секретарь, который этим занимался, по семейным делам отъехал и мне некому было доносить эту информацию. Я хотел, чтобы информация была оперативной и очень быстро донесена до людей. Так вышло.

— Что вам лично придает уверенности и положительного настроения?

— Моя вера. Я сам по себе таков. Я оптимист и знаю, что нужно всегда побеждать. Если я за что-то берусь, хочу выйти победителем.

— В Интернете есть много мемов о вас, а девушки в соцсетях называют своим крашем [объектом влюбленности]. Как вы это воспринимаете?

— На это у меня нет времени, я люблю свою жену.

— А как реагирует на это ваша жена?

— Жена реагирует не совсем на это. Она не знает, что с этим делать.

— После победы вы продолжите общаться с жителями Николаевщины в таком же духе?

— Я и до этого общался в такой манере со всеми, ездил без охраны, был таким в коллективе. Я просто не выносил это на публику. Это просто война и оно разнеслось. А все николаевцы и область знают, что я открыто общался всегда.

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