Скрытая жизнь Рады. Во что Банковая и война превратили парламент, и кто там кому теперь союзник — разбор NV

17 февраля, 07:02
Эксклюзив NV
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Заседание Верховной Рады (Фото:Sergii Kharchenko / NurPhoto via Reuters)

Заседание Верховной Рады (Фото:Sergii Kharchenko / NurPhoto via Reuters)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

«Слуги», обиженные на Офис президента, притихшие «группы влияния» и воспрянувшая оппозиция, — так выглядят изнутри будни законодательной ветви власти.

От «медового месяца» до попыток вернуться к бурной политической жизни — такой путь внутренней трансформации прошла за год войны Верховная Рада.

Несколько первых месяцев полномасштабного вторжения весь разномастный украинский парламент, по словам опрошенных NV народных избранников, жил едва ли не в одно дыхание: законы и постановления принимались без лишних слов большинством голосов, вне зависимости от фракционной принадлежности депутатов.

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Но уже летом под купол здания на столичной улице Грушевского осторожно вернулась политика, а затем и различные скандалы с участием представителей президентской партии Слуга народа (СН).

Как теперь выглядит внутренняя жизнь законодательной ветви власти? С помощью самих парламентариев NV попытался воссоздать эту скрытую от народа — из-за прекращения трансляций заседаний Рады и перехода значительной части ее работы в онлайн — деятельность отечественных законодателей.

Теги:   Батькивщина Верховная Рада партия Слуга народа партия Европейская Солидарность Офис президента Украины

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