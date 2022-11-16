У вас преимущество в условиях зимы. Генерал Ходжес — про новые цели ВСУ, острую потребность Украины в ATACMS и риски для гражданских 16 ноября, 07:20 Возможности обеспечения — ключевой фактор нынешней войны на подступах к Крыму. Лишившись его, российская армия утратит боеспособность, уверяет генерал Ходжес. (Фото:Наталія Кравчук)

Бен Ходжес, экс-командующий армией США в Европе, дает оценку херсонской операции, прогнозирует дальнейшие планы украинской армии и подчеркивает: «Российская армия сегодня очень и очень слаба».

Одиннадцатого ноября Вооруженные силы Украины освободили Херсон — единственный областной центр, который российские оккупанты смогли захватить и удерживать на протяжении более девяти месяцев горячей войны в Украине. Для большинства украинских и международных военных экспертов деоккупация Херсона стала тем переломным моментом, который определяет дальнейший ход войны.

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О том, какие возможности для Украины обеспечивает отступление агрессора, когда и как украинская армия будет наступать, в каком состоянии находится российская группировка на подходах к крымскому полуострову, а также, когда появится возможная деоккупации Крыма, НВ разговаривает с экс-командующим армией США в Европе генералом Беном Ходжесом.

— Как вы оцениваете операцию украинской армии по освобождению Херсона, какие возможности она открывает для Украины?

— Прежде всего я хочу поздравить Вооруженные силы Украины с этой военной операцией и тем, как ее цели были достигнуты. Видеть вашего президента в Херсоне вчера — это было нечто. Я думаю, эта операция — часть очень хорошего операционного плана, разработанного вашими генералами. Если мы вспомним контрнаступательную операцию в сентябре, то она имела два крыла — одно двигалось в направлении Херсона, второе двигается через Харьков и Изюм в сторону Мариуполя. В результате оба они должны воссоединиться на подступах к Крыму. Это важный шаг перед началом его деоккупации. И я рассчитываю, что в январе украинские силы достигнут позиций, с которых возможен старт миссии по деоккупации Крыма, эта операция может начаться.

Теперь, находясь в Херсоне, украинское командование может разместить там HIMARS и другие установки ближнего огня, чтобы пробивать себе путь на левый берег, тем более, там степь, но главное — активно уничтожать систему снабжения группировки на левом берегу, таким образом, чтобы вплотную подойти к крымскому полуострову.

В целом, это большая и славная операция по своему психологическому эффекту, операционному планированию и тактической реализации.

— Можно ли также говорить, что российские военные относительно успешно вывели свои силы с правого берега, без катастрофических потерь?

— Я не знаю. Я вижу много противоречивых данных о том, что было ими оставлено, что они забрали, каковы их потери, скольким удалось спастись, а сколько погибли. Но я подозреваю по тому, как спешно они покидали Херсон, что количество оставленного вооружения и количество погибших достаточно серьезное. Мы не знаем сколько и чего, но хорошая новость — они покинули Херсон, вооруженные силы Украины до сих пор имеют инициативу, и сегодня украинские войска на намного более удачных позициях для того. чтобы хорошо обстреливать левый берег Днепра и расположенную там группировку. Также нынешнее расположения ВСУ существенно уменьшает угрозы обстрелов для Одессы.

— Как сегодня выглядит снабжение российской группировки на левом берегу Днепра, насколько оно сегодня достаточно для ведения боевых действий?

— Логистика — фактор, определяющий будущее этой группировки. Украинское командование ведет очень профессиональную военную кампанию, которая постоянно сужает возможности РФ поддерживать свои военные группировки, потому, например, Крым все более становится похож на ловушку для России. Поврежденный Керченский мост в разы снижает возможности России поддерживать свои войска на юге Украины. Все другие способы снабжения армии по земле через Ростов, по берегу Азовского моря к Мариуполю, а потом на юг и в Крым очень рискованны, длительны, к тому же сужены до одной, по факту, дороги. При этом подкрепление должно измеряться в тысячах солдат свежего контингента и ресурсах, нужных не только для войны, но и для содержания мирного населения на оккупированных территориях. Конечно, что-то они могут доставить кораблями, но все это выглядит очень ненадежно.

— Как вы оцениваете возможность прорыва украинской армии к Мариуполю или Мелитополю? Когда это может произойти?