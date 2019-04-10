Как воюют штабы Зеленского и Порошенко перед вторым туром Сегодня, 07:32 3106 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке William Krause/Unsplash William Krause/Unsplash

До другого туру президентських виборів лишається трохи більше тижня і штаби Петра Порошенка та Володимира Зеленського намагаються максимально ефективно використати цей час, аби схилити виборців на свій бік.

Через тиждень після виборів ми стали свідками першої в історії України публічної здачі аналізів кандидатами у президенти, а також серії емоційних відеозвернень про дебати.

"Будьте мужиком, приходьте на дебати", - каже Порошенко Зеленському з монітора. А той у відповідь кличе Тимошенко бути ведучою.

Один - суворий та рішучий, інший - енергійний та завзятий.

Чому обидва кандидати так себе поводять, яку стратегію та тактику обрали їхні штаби, аби перемогти у другому турі - з'ясовувала BBC News Україна.

"Я вас почув"

Відразу після оголошення результатів екзит-полів, пан Порошенко заявив, що зрозумів критичний сигнал, який суспільство подало владі своїм голосуванням. І з цього моменту штаб чинного президента пішов думати над тим, як змінити кампанію, аби перемогти у другому турі.

Великий відрив Зеленського свідчить про те, що команді чинного президента необхідно знайти кардинально інші підходи, аби схилити до себе виборців кандидатів, які не пройшли до другого туру. А ще - переманити хоч частину виборців Зеленського, зокрема серед молоді.

За даними джерел ВВС News Україна, після першого туру команда Порошенка вирішила відійти від стратегії "Армія, мова віра" та продемонструвати нові підходи до другого туру.

Вже в ніч після першого туру чинний президент покликав свого суперника на дебати - саме їх штаб Порошенка вважає "слабким місцем" Зеленського. У команді президента, вочевидь, поставили завдання створити в опонента імідж людини, яка ухиляється від серйозної розмови.

Також, за даними джерел BBC News Україна, у президента вирішили посилити роботу з молоддю, зокрема через активізацію в соцмережах.

Тепер їхня армія "волонтерів", яких в народі називають "порохоботами", ще активніше коментує політичні події та бере участь у дискусіях про вибори.

Петро Порошенко, за даними джерел, лишився невдоволеним роботою майже половини своїх штабів у регіонах.

"Деякі з губернаторів чинили відвертий саботаж", - розповідає представник команди президента. Серед тих, хто "провалив" виборчу кампанію, називають Максима Степанова, очільника Одеської області.

6 квітня Петро Порошенко видав наказ про його відсторонення, що відразу спровокувало конфлікт, адже сам Степанов відмовився залишати губернаторське крісло.

Схожа ситуація і навколо керівництва Херсонщини. Керівник цієї області Андрій Гордєєв подав заяву з проханням звільнити його із займаної посади.

Його ім'я часто згадували активісти у зв'язку зі справою про вбивство Катерини Гандзюк. Вони вимагали від президента звільнити пана Гордєєва, оскільки вважали його причетним до організації вбивства. Сам він це заперечував.

Після Гордєєва заяву про відставку написав і його заступник Євген Рищук. У світлі всіх цих подій спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" жваво відреагувала на такі кадрові рішення та висловила надію, що винні нарешті будуть покарані.

"Більше звільнень навряд чи можна очікувати. Адже президент не може звільнити половину всіх губернаторів", - каже джерело у штабі Порошенка.

Змінив Порошенко і свою риторику. Він з'являється на телевізійних ефірах, де визнає помилки у кадровій політиці, темпах просування реформ та недостатній відкритості. А згодом рішуче заявляє: "Ніяких бізнес-партнерів, ніяких близьких людей Петром Порошенком більше призначено не буде".

З'явилися і нові білборди президента, які в багатьох викликали здивування та критику, адже на них - обличчя до обличчя зображені Петро Порошенко та Володимир Путін.

Дехто припускає, що це - робота "ізраїльського політтехнолога з чорного піару", чутки про прибуття якого почали ширитися нещодавно, однак у штабі Порошенка цю інформацію офіційно спростували.

https://www.facebook.com/570159656827353/posts/606838439826141?sfns=mo

"Думай-те"

У штабі Зеленського пояснили, що не планують змінювати тактику та стратегію перед другим туром.

"Кампанія Зеленського проходить під гаслом "Як стати президентом, але залишитись людиною". Це - найвідкритіша виборча кампанія, яка, мабуть, була в історії України", - каже політконсультант кандидата Дмитро Разумков.

EPA

Основним завданням там вважають досягти ще більшої явки виборців під час другого туру, аби молодь, яка і складає більшу частину електорату Зеленського, прийшла на дільниці.

Також там розраховують на голоси кандидатів, які не пройшли до другого туру.

Разом із продовженням існуючої тактики, помітним є бажання команди Зеленського вдатися до наступальних дій.

Заклик Порошенка до дебатів команда спробувала використати, аби перехопити ініціативу.

В одному з відеороликів енергійний лідер з'являється на стадіоні "Олімпійський" та ставить свої умови опоненту: вибачитися, здати аналізи та погодитися на дебати на спортивній арені.

"Думай-те", - ефектно завершує він свою промову.

А далі - ланцюгова реакція, відеозвернення за відеозверненням. Окрім Порошенка, Зеленський звертається до Юлії Тимошенко та до своїх виборців.

Триває кампанія віртуального спілкування через соцмережі. Проте якоїсь чіткої конкретики щодо дати, місця та формату дебатів, попри візуальну рішучість обох кандидатів, досі немає.

"Виправдати очікування"

Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень

Якщо говорити про зміну риторики між двома турами, то, звичайно, зараз Петро Порошенко зацікавлений залучити тих, хто не голосував за нього. Він намагається максимально привернути увагу виборців до своїх дій, зокрема до кадрових рішень.

Чинний президент намагається схилити до себе тих, хто голосував за опонентів і не був готовий голосувати за нього.

Також своїми заявами він прагне виправдати очікування тих, хто голосував за нього раніше, але тепер вагається. Серед завдань - утримати прихильників і залучити нові голоси.

Ми чітко бачимо, що в першому турі президент більше змагався скоріше не із Зеленським, а з іншими опонентами. А тепер весь фокус його уваги зосередився на одному опоненті.

Щодо Зеленського, то, як і раніше, ми бачимо активне використання у передвиборчій кампанії соцмереж та відеозаписів.

Практика відеозвернень у нього була і раніше, але тепер він чітко використовує це для того, аби опонувати Порошенку. Перед другим туром команда Зеленського почала активно висувати свої претензії та умови.

Він подає себе, як новий кандидат, що несе нову якість і нові меседжі. Але проблема в тому, що ніхто поки що не розуміє, що це за якість і що це за меседжі.

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