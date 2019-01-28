Как Вакарчук решался, идти или не идти в президенты: шесть цитат Вчера, 11:41 1890 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Сергей Ильин / YES 2018 Больше года Вакарчук не давал прямого ответа на главный вопрос Сергей Ильин / YES 2018

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, солист группы Океан Ельзи, пролил свет на свое участие в президентской кампании 2019 года: на выборы главы государства он не пойдет.

Специальное видеообращение, обнародованное музыкантом, стало ответом на вопрос, который ему задавали десятки раз в течение всего прошлого года – ведь Вакарчук, согласно социологическим опросам, мог бы стать одним из самых рейтинговых кандидатов в президенты.

Однако до сегодняшнего дня музыкант ни разу не озвучивал свои планы прямо. НВ напоминает об "эволюции" президентских намерений Вакарчука – мы собрали заявления музыканта, в которых он комментировал потенциальное выдвижение своей кандидатуры. И делал это, как правило, весьма многозначно.

1. "Больше никогда не буду в стороне"

Видеообращение, декабрь 2017 года

В обращении на своем официальном канале в YouTube Вакарчук впервые прокомментировал возникший в обществе вопрос о том, намерен ли выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

"Я уверен, что то, какой должна быть наша родина, гораздо важнее чем то, кто будет ее возглавлять. Вы хорошо знаете, что я никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь этого делать и сегодня", - подчеркнул Вакарчук.

"Я твердо пообещал себе, что больше никогда, ни при каких обстоятельствах не буду стоять в стороне от процессов, которые происходят в нашей стране. Это - мое дело, как и дело каждого из вас".

2. "Президент изменится, если общество начнет иначе действовать"

Лекция в Киеве, апрель 2018 года



Открытая встреча с Вакарчуком в Киево-Могилянской академии стала первым из серии подобных публичных мероприятий, которые он провел в 2018 году – встречаясь, как правило, со студентами и молодежью.

На ней Вакарчук так прокомментировал свое возможное выдвижение в президенты:

"Не в фамилии дело и уж точно не в моих властных амбициях - их нет и не существует. Не я себя включал в эти рейтинги. […]

Но когда-то давно, еще до Майдана, я себе сказал - а Майдан это подтвердил, - что я никогда не буду стоять в стороне от тех вещей, которые происходят в государстве. Не будет этого и сейчас. Наиболее эффективным способом, которым я смогу менять свою страну, я буду это делать. И никто меня в этом не остановит.

Я знаю, что многие до конца не могут понять, что я имею в виду. Вот что мы можем сделать, если президент не изменится? Но президент изменится, если общество начнет иначе действовать - вот что я имею в виду".

3. "Конкретно на этот вопрос я уже устал отвечать"

Лекция в Виннице, июнь 2018 года



На встрече со студентами Донецкого национального университета в Виннице Вакарчука прямо спросили, пойдет ли он на выборы президента.

Его ответ звучал так:

"Я много раз говорил, что меня не интересует власть, у меня нет никаких властных амбиций. Я здесь, чтобы заставить вас подумать о тех важных вещах, которые вы - каждый из вас - и каждый из нас может сделать, чтобы эта страна стала более успешной. А конкретно на этот вопрос я уже устал отвечать, поэтому я понял, что лучший ответ будет такой: что бы я вам ни сказал, вы все равно не поверите. Поэтому решите сами".

4. "Я готов менять страну"

Форум YES в Киеве, сентябрь 2018 года



15 сентября Святослав Вакарчук выступил в Киеве на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES). Модератор форума, британский журналист Стивен Сакур, несколько раз попытался добиться от Вакарчука прямого ответа о том, намерен ли он баллотироваться в президенты.

В ответной речи музыканта были такие слова:

"То, что мне действительно нравится в шоу-бизнесе - это возможность держать в напряжении [...] Иногда это не обязательно должна быть конференция YES, ты можешь встретить человека на улице и, разговаривая с ним, принять решение [о своем политическом будущем]. [...]

Я готов менять страну. Я не думаю, что "играть в политику" - это хорошие формулировки для тех вещей, о которых мы сейчас говорим. Я уже устал от этих игр в политику. Они уже 27 лет этим занимаются, и я не хочу чтобы мы "играли в политику" - хочу чтобы что-то делали".

5. "Я готов принести творчество в жертву"

Лекция в Харькове, октябрь 2018 года



музыкант выступил с лекцией и ответил на вопросы аудитории - в том числе и о его возможной политической карьере.

Вакарчук, заявил, что его обижают дискуссии уровня "пойдет – не пойдет в президенты", что считает себя "неравнодушным гражданином Украины" и что его главный интерес – изменения в стране и ее политической культуре.

Дословно музыкант заявил следующее:

"Я понимаю, что каждый раз, когда я и такие люди, как я, отстраняются от общественных процессов в стране, от изменений в стране, мы просто ходим по кругу. [...]

Случится ли так, что когда-либо я буду делать это на сцене либо в других местах, будучи политиком? Вопрос открытый. Но стоять в стороне я точно не могу. Если нужно будет принести в жертву творчество, ограничить себя в творчестве ради того, чтобы менять страну вместе со всеми, я готов принести такую ​​жертву. [...]

Я хочу еще раз, в очередной раз подчеркнуть, что меня власть как таковая не интересует. Мои амбиции значительно выше, чем занятие конкретных должностей. Меня интересуют изменения в стране. Я решил, что я буду идти по этому пути, я с него не сверну, никто меня не остановит".

6. "Буду работать, чтобы проевропейские силы победили"

Официальное заявление, январь 2019 года

Наконец, 28 января Вакарчук обнародовал на Youtube заявление, в котором прямо сказал, что на президентские выборы он не пойдет:

"Чтобы расставить все точки над "i", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участие в президентских выборах 2019 года […]

Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего".