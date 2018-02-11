Как в Николаеве возвращается к власти элита времен Януковича

Пару лет назад жители Николаева, годами голосовавшие за регионалов, выбрали мэром молодого политика от Самопомочи. Но старая элита убрала нового градоначальника и вернула себе власть над регионом, пишет журнал Новое Время.

Революционный мэр

2015 год для Николаева стал эпохальным - он подарил городу надежду на серьезные перемены: в ноябре большинство местных жителей на выборах мэра отдали голоса за 33‑летнего руководителя украинско-американской IT-компании Александра Сенкевича. Этот представитель Самопомочи не просто выиграл, а еще и обогнал креатуру партии Оппозиционный блок (ОБ) - прямой наследницы приснопамятной Партии регионов (ПР).

Фото: Александр Сенкевич via Facebook

Такого от Николаева не ожидали даже эксперты: до Майдана в этом русскоязычном регионе традиционно поддерживали номенклатуру и соратников Виктора Януковича. Например, на выборах в горсовет в 2010 году регионалы получили 2 / 3 мандатов. А самим Николаевом 13 лет подряд руководил представитель ПР Владимир Чайка, умерший в 2013‑м.

“Произошел некий всплеск активности среднего класса”, - говорит по поводу избрания Сенкевича политолог Владимир Фесенко.

Реванш старых элит

Сам мэр вступил в конфронтацию едва ли не со всеми политсилами региона. Но и официальный Киев сплоховал. Столичные власти не захотели поддержать мэра от оппонирующей им партии и утвердили губернатором области Алексея Савченко, человека с сомнительным прошлым. В итоге взбодрились старые элиты, начавшие последовательно отвоевывать себе властные кабинеты. Тем более что депутаты Оппоблока в горсовете Николаева имеют прочные позиции - у них 26 мандатов из 54 возможных.

В октябре 2017 года бывшие регионалы, поддержанные представителями пропрезидентской БПП, сняли Сенкевича с поста градоначальника.

Город попал в полосу безвременья - новые выборы должна назначить Верховная рада, которая еще даже не бралась за этот вопрос.

Но безвременье не значит безвластие: за те четыре месяца, что Николаев живет без мэра, представители ОБ лишь усилили свои позиции в регионе. В итоге больше всего пострадали не Сенкевич и Самопомич, а столичная власть - она утратила поддержку горожан.

После отставки Сенкевича обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Татьяна Казакова из БПП. При ней из горисполкома начался массовый исход: все основные департаменты и управления остались без руководителей.

В горсовете произошло неформальное объединение старых элит и представителей пропрезидентской фракции. Эта дружная команда не только убрала Сенкевича, но и назначила после его ухода новых заместителей градоначальника. “Новая команда вице-мэров - это пример возвращения регионалов”, - объясняет местный журналист Андрей Лохматов.

Одним из вице-мэров стал Юрий Андриенко, работавший заместителем умершего мэра-регионала Владимира Чайки. Представляющий сейчас Наш край, во время Евромайдана он подал иск в суд о запрете любых массовых акций.

Одним из вице-мэров стал Юрий Андриенко, работавший заместителем умершего мэра-регионала Владимира Чайки / Фото: mkrada.gov.ua

Еще один вице-мэрский портфель получил Александр Садыков, экс-губернатор области времен Виктора Ющенко, не скрывающий хороших отношений с Вадимом Новинским. Новинский - депутат Верховной рады от ОБ и мультимиллионер, у которого есть бизнес-интересы в регионе. Брат Садыкова - депутат горсовета от Оппоблока.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №5 от 8 февраля 2018 года