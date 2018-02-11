Как в Николаеве возвращается к власти элита времен Януковича

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После отставки Сенкевича обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Татьяна Казакова из БПП
Фото: Миколаївська міська рада via Facebook

После отставки Сенкевича обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Татьяна Казакова из БПП

Пару лет назад жители Николаева, годами голосовавшие за регионалов, выбрали мэром молодого политика от Самопомочи. Но старая элита убрала нового градоначальника и вернула себе власть над регионом, пишет журнал Новое Время.

Революционный мэр

2015 год для Николаева стал эпохальным - он подарил городу надежду на серьезные перемены: в ноябре большинство местных жителей на выборах мэра отдали голоса за 33‑летнего руководителя украинско-американской IT-компании Александра Сенкевича. Этот представитель Самопомочи не просто выиграл, а еще и обогнал креатуру партии Оппозиционный блок (ОБ) - прямой наследницы приснопамятной Партии регионов (ПР).

Фото: Александр Сенкевич via Facebook

Такого от Николаева не ожидали даже эксперты: до Майдана в этом русскоязычном регионе традиционно поддерживали номенклатуру и соратников Виктора Януковича. Например, на выборах в горсовет в 2010 году регионалы получили 2 / 3 мандатов. А самим Николаевом 13 лет подряд руководил представитель ПР Владимир Чайка, умерший в 2013‑м.

“Произошел некий всплеск активности среднего класса”, - говорит по поводу избрания Сенкевича политолог Владимир Фесенко.

Реванш старых элит

Сам мэр вступил в конфронтацию едва ли не со всеми политсилами региона. Но и официальный Киев сплоховал. Столичные власти не захотели поддержать мэра от оппонирующей им партии и утвердили губернатором области Алексея Савченко, человека с сомнительным прошлым. В итоге взбодрились старые элиты, начавшие последовательно отвоевывать себе властные кабинеты. Тем более что депутаты Оппоблока в горсовете Николаева имеют прочные позиции - у них 26 мандатов из 54 возможных.

В октябре 2017 года бывшие регионалы, поддержанные представителями пропрезидентской БПП, сняли Сенкевича с поста градоначальника.

Город попал в полосу безвременья - новые выборы должна назначить Верховная рада, которая еще даже не бралась за этот вопрос.

Но безвременье не значит безвластие: за те четыре месяца, что Николаев живет без мэра, представители ОБ лишь усилили свои позиции в регионе. В итоге больше всего пострадали не Сенкевич и Самопомич, а столичная власть - она утратила поддержку горожан.

После отставки Сенкевича обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Татьяна Казакова из БПП. При ней из горисполкома начался массовый исход: все основные департаменты и управления остались без руководителей.

В горсовете произошло неформальное объединение старых элит и представителей пропрезидентской фракции. Эта дружная команда не только убрала Сенкевича, но и назначила после его ухода новых заместителей градоначальника. “Новая команда вице-мэров - это пример возвращения регионалов”, - объясняет местный журналист Андрей Лохматов.

Одним из вице-мэров стал Юрий Андриенко, работавший заместителем умершего мэра-регионала Владимира Чайки. Представляющий сейчас Наш край, во время Евромайдана он подал иск в суд о запрете любых массовых акций.

Одним из вице-мэров стал Юрий Андриенко, работавший заместителем умершего мэра-регионала Владимира Чайки / Фото: mkrada.gov.ua

Еще один вице-мэрский портфель получил Александр Садыков, экс-губернатор области времен Виктора Ющенко, не скрывающий хороших отношений с Вадимом Новинским. Новинский - депутат Верховной рады от ОБ и мультимиллионер, у которого есть бизнес-интересы в регионе. Брат Садыкова - депутат горсовета от Оппоблока. 

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №5 от 8 февраля 2018 года

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