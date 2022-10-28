«Риск для столицы никуда не исчезал». Первое интервью нового руководителя военной администрации Киева 28 октября, 17:54 Эксклюзив НВ Вечерний Киев (Фото:Oleksii Chumachenko / SOPA via Reuters)

О вероятности нового нападения РФ на Киев, защите инфраструктурных объектов, громкой музыке и обучении в школьных бомбоубежищах НВ поговорил с Сергеем Попко, руководителем КГВА.



Несколько дней назад, 24 октября, Владимир Зеленский выбрал для обороны столицы военного с боевым опытом: назначил 61-летнего генерал-полковника Сергея Попко главой Киевской городской военной администрации (КГВА).

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Его предшественник в должности Николай Жирнов хоть и был военным, но раньше руководил тыловыми структурами армии. Попко командовал Сухопутными войсками в 2016–2019 годах, возглавлял Главный командный центр Генштаба ВСУ, а также занимал должность и.о. командующего Объединенного оперативного командования ВСУ.



Почему сегодня Киеву понадобился опыт боевого генерала, означает ли это угрозу нового наступления врага на столицу, и какие задачи перед руководителем КГВА поставил Зеленский? Об этом Попко рассказал НВ в своем первом интервью в должности.



Ответы на вопросы редакции генерал предоставил в письменном виде.



— Владимир Зеленский назначил вас начальником КГВА, отметив, что ваш боевой опыт будет «способствовать укреплению обороны и безопасности столицы». Значит ли это, что выросли риски повторного нападения врага с севера на Киев?



— Враг продолжает захватническую войну, в которой погибает замечательный украинский народ. Он уничтожает инфраструктуру государства. Риск для столицы, как и нашей страны, никуда не исчезал. Поэтому мы все работаем на оборону нашей страны. Наша основная цель — победить. Я присягал народу Украины защищать его, где бы ни был и кем бы ни был. А присяга не имеет ограничений во времени. Так меня учили. Поэтому я рассчитываю на сплоченность нашей общины, на объединение усилий гражданского сектора, политиков разных течений и убеждений, для которых главная и общая идея — обороны нашего государства.



— Существует ли для врага хоть какая-то военная целесообразность пытаться захватить столицу во второй раз?



— Я думаю, что со стороны РФ желание захватить столицу Украины всегда есть и Россия не отказалась от него. Дискутировать по этой теме мы можем долго: «зачем и для чего России наступать на Киев?». Но, я думаю, здесь очень много версий и каждый это осознает.



Генерал-полковник Сергей Попко / Фото: Оперативное командование «Север»

— В феврале враг рвался в Киев по нескольким направлениям механизированными, танковыми частями, подразделениями воздушно-десантных войск, морской пехоты. Также они пытались высадить десант в центр столицы. Пойдут ли россияне таким же путем во второй раз. Если нет, каким могут?



— Я считаю, что в данном вопросе более компетентный командующий группировкой сил и средств обороны Киева. В любом случае мы готовы к любым действиям со стороны противника.



— Чтобы обеспечить дополнительную защиту столицы, ставите ли вы цель увеличить количество личного состава военных подразделений, привлеченных к обороне города. О какой численности идет речь, какие сроки и какие профессии нужны в обороне столицы в первую очередь?



— Чтобы не корректировать действия врага, о цифрах говорить не буду. Скажу лишь, что сейчас с моей стороны проводится работа по обеспечению частей и подразделений, задействованных в обороне города. Совершенствуется система оборонных рубежей, районов и позиций, обустроены разного рода заграждения, включая минно-взрывные. Создана система огневого поражения, существенно усовершенствуется система противовоздушной обороны. Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи.



— Что столица может противопоставить массированным воздушным атакам россиян, которые были 10 и 21 октября?



— Самое страшное для россиян — наша правда. Правда о быстром восстановлении дороги, о быстром ремонте коммуникаций после ударов. Конечно, военная администрация вместе с военным командованием внедряет определенный комплекс мер. Мы осознаем все риски и стараемся обеспечить нормальную жизнедеятельность города в тех условиях, которые мы имеем. Наше сопротивление во всех сферах — самое главное наше оружие.



— Какие работы уже ведутся по физической защите важных инфраструктурных объектов от разрушений?



— Уже есть отдельное поручение по организации работы по обеспечению устойчивости объектов критической инфраструктуры. Этот вопрос мы держим на контроле. Кроме того, представители военной администрации прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия возможных ударов.



Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и назначенный Сергей Попко / Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

— Относительно городских дел. При воздушной тревоге коммунальный транспорт не курсирует, однако обычные маршрутки продолжают движение. Объясните: это так задумано? Или просто частные перевозчики не соблюдают общеустановленные правила? Что с этим делать?



— Я понимаю обеспокоенность киевлян при остановке транспорта: это и дополнительный расход средств, неудобства для передвижения и некоторые проблемы в случае приближения комендантского часа. Да, действительно эта проблема сейчас существует. Мы этот вопрос уже изучаем и постараемся урегулировать. Поэтому, о любых изменениях вам сообщим.



— В некоторых школах столицы сейчас начинают размещать парты в бомбоубежищах. Как вы относитесь к такой инициативе? И не целесообразно ли было бы перевести детей на дистанционное обучение?



— Есть постановление Кабмина по обеспечению учебного процесса в 2022/23 годах. В преддверии начала учебного года были назначены соответствующие комиссии, которые проверили все школы на наличие укрытия. Я считаю, что в первую очередь мы должны соблюдать меры безопасности, дети — наше будущее. Мы воюем ради их мирной и свободной жизни. Поэтому считаю правильным, что, учитывая жизнь в условиях военного положения, именно педагогический совет каждой школы решает, как лучше организовать рабочий процесс. А ведь в последнее время наши дети постоянно находятся в изоляции. Если школа оборудована надежным укрытием и очное обучение лучше влияет на эмоциональное и психологическое состояние детей, я не вижу в этом угрозы.



— Вы обратили внимание, что в столице особенно обострилась проблема гонщиков-мотоциклистов, которые из-за теплой погоды до сих пор откровенно нарушают покой киевлян ревом моторов. Достаточно ли у вас полномочий запретить на время действия военного положения такое?



— Накануне военная администрация уже издавала отдельное поручение о соблюдении режима тишины. В частности, запрет зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также шумного пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, пользоваться другими громкоговорящими установками. Однако мы усилим контроль над соблюдением этого поручения.



— Посоветуете ли вы киевлянам, которые могут временно покинуть пределы столицы, перезимовать в более безопасных регионах, учитывая различные угрозы?



— На самом деле это достаточно резонансный вопрос. Но я не хотел бы сеять панику. Мы понимаем, что нам нужно беречь электроэнергию. Каждый должен сознательно употреблять сейчас такие ресурсы. Враг хочет запугать нас, заставить бояться. Но, как сказал наш президент [обращаясь к россиянам]: мы можем [жить] без света, но лучше — без вас.