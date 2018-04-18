Как украинская армия поднялась в рейтинге лучших армий мира

Отечественная армия получила 29-е место в новой редакции ежегодного списка самых сильных армий мира Global Firepower. В этом году Украина расположилась между Грецией и Чехией. В рейтинге отмечается, что украинскую боеспособную армию составляет более 1 млн 200 тыс. военных, из которых миллион - резервисты. Страна имеет более двух тысяч танков, почти 12 тыс. боевых бронированных машин, 1300 единиц артиллерии и почти 40 истребителей. О том, какие армии в 2018 году признаны сильнейшими в мире - далее в сюжете Радио НВ.

Аналитическая компания Global Firepower создает свой индекс на основании 55 показателей. Среди них - численность населения и армии, масштаб вооружения, внутренний валовой продукт, а также особенности географического положения, например выход к морю. В этом году рейтинг составили 136 стран. Ирландия, Черногория и Либерия попали впервые в Global Firepower. Страны с ядерным арсеналом и НАТО получили бонусные баллы.

Самой сильной армией в мире является американская. Россия расположилась на второй строчке, а Китай на третьей. Global Firepower оценивает эти три армии, как равносильные. Не потеряли позиций также Индия и Франция, занимающие соответственно четвертое и пятое места. Подняли по силе свои армии Великобритания и Южная Корея. В десятку сильнейших попали Япония, Германия и Турция, однако их армиям дали меньше баллов, чем в 2017 году. Последнее место среди 136 строчек занимает Бутан.

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Рейтинг Украины в индексе Global Firepower постепенно снижается. В 2015 и 2016 годах украинская армия по силе занимала 25-ю строчку, а в 2014 стояла еще выше - на 21-й позиции. При рассмотрении любого рейтинга учитывается погрешность при оценке боевой мощи армии. Учитываются количественные показатели, однако существуют такие параметры, как боевой опыт и качество военного управления, которые измерить непросто, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Дефенс Экспресс (Defence Express) Сергей Згурец. Поэтому к таким рейтингам необходимо относиться скептически. Однако пока украинская армия в Европе имеет наибольший опыт боевого применения в так называемых гибридных войнах.

"Я бы не тешил себя мыслью, что мы достаточно сильны, потому что 2018-2019 годы будут для нас сложными с точки зрения начала процесса переоснащения войск. Я думаю, что эти показатели связаны с закупкой нового вооружения, что повлияет на потенциал. И показатели старого вооружения в этом списке не учитываются. Такие рейтинги интересны скорее с точки зрения журналистских публикаций, чем реального положения дел", - пояснил Згурец.

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Напомним, что военный бюджет Украины в 2018 году составляет более 86 млрд гривен. Однако эта цифра почти не увеличивается в течение последних нескольких лет, когда в Украине начались боевые действия на Донбассе. Эта сумма растет только из-за инфляции, по словам бывшего офицера оперативного управления Генерального штаба ВСУ Олега Жданова. "Бюджет проедания" - так он назвал расходы на зарплаты, продовольствие и амуницию для военных. Однако качественного прорыва по оснащению армии, который демонстрирует реальную боеспособность вооруженных сил, в Украине нет.

"Закупка нового вооружения должна осуществляться отдельной программой, которая не входит в государственный бюджет. Сегодня этого хватает на содержание армии, ремонт и на небольшие закупки чего-то нового", - говорит военный эксперт.

По информации издания Збруч, составителем индекса Global Firepower является американец Даниэль Пучек, который увлекается историей армии и интернет-технологиями. В реестре прав собственности США он указан, как владелец марки Military Factory (Милитаристская фабрика), а также Wedding Dress Creator (Разработчик свадебных платьев). Пучек администрирует сайты Global Firepower, Military Factory, а также сайт, посвященный писательницы Джейн Остин и онлайн-каталог насекомых.