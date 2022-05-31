Если война — это надолго. Как обычным украинцам, госдеятелям и политикам преодолеть усталость и выдержать долгие, сложные месяцы боевых действий 31 мая, 18:21 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Война затянется, и будут не только победы — к этому должны быть готовы как президент, так и рядовые граждане (Фото:Коллаж НВ)

Деньги, оружие, энергоресурсы, единство и другие приближающие победу вещи — экспертный опрос НВ.

Близится первый печальный юбилей – 100 дней, как Россия начала полномасштабную войну с Украиной.

За это время украинские города и села потерпели ужасные разрушения, часть из них попали в оккупацию, а миру открылась правда о бесчеловечных зверствах россиян над гражданским населением страны.

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Миллионы украинцев выехали за границу и в более безопасные регионы страны, спасаясь от обстрелов, а некоторые уже успели вернуться домой.

Запад принимает все новые санкции против РФ, США приняли историческое решение о ленд-лизе для Украины.

ВСУ не дали вражеской армии захватить столицу и выгнали оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей, оттеснили их от Харькова. Но идет сложное и кровопролитное сражение за Донбасс.

Украинские военные по дороге между Константиновкой и Бахмутом Донецкой области, где сейчас продолжаются ожесточенные бои / Фото: Carlos Barria / Reuters

Защитники Мариуполя после 82 дней обороны города были вынуждены по приказу руководства эвакуироваться из своей последней «крепости» — территории меткомбината Азовсталь.

Между тем, премьер Денис Шмыгаль заявил, что из-за российской агрессии в стране не работает 35% экономики, падение ВВП в этом году составит 30-50%, а в госбюджете ежемесячно образуется «дыра» в $5 млрд.

Война продолжается.

«Скорая победа, на которую все надеялись в апреле, к сожалению, невозможна в силу того, что мы сильно уступаем в ресурсах России», — говорит политолог Владимир Фесенко.

За три месяца у общества накопилась усталость, появилось понимание, что боевые действия могут продолжаться еще долго, и что война может иметь разные фазы, — не только победные, но и сложные как для военных, так и для гражданских, объясняют эксперты. Поэтому украинцам нужно психологически настроиться на долгую борьбу, набраться терпения и готовиться к разным сценариям развития событий.

Политический шаг в этом направлении уже сделан, — объясняет Фесенко, — Верховная Рада продлила действие военного положения на три месяца. «Это был сигнал обществу, что война может затянуться», - говорит эксперт.

О затяжной войне стало говорить и военное руководство. Так, Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны, заявил онлайн-изданию УП, что активная фаза боевых действий может продолжаться до конца года.

Чтобы выстоять еще многие месяцы, Украине нужно единство фронта и тыла, убеждены аналитики.

Деньги должны работать

Чтобы играть в долгую Украине нужны три вещи: деньги, оружие и энергоресурсы, убежден политолог Николай Давыдюк.

Страна столкнулась с войной в тот момент, когда выходила из отопительного сезона. От обстрелов постепенно пострадала, помимо прочего, и энергетическая инфраструктура. «Надо уже сейчас начинать готовиться к осени и сложной зиме, чтобы страна не замерзла», – уверен Давыдюк.

К войне все больше придется адаптироваться и украинскому бизнесу, добавляет Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии. Отечественные предприниматели, по его словам, столкнулись с разными ситуациями: у одних полностью разрушены производственные мощности, у других они оказались на оккупированной территории. Есть и те, у кого на неопределенное время упал до нуля спрос, как у представителей туристической отрасли. А вот IT-компании, владельцы недвижимости в Западной Украине или производители товаров первой необходимости фактически войны не ощутили.

Есть и такие бизнесмены, которые потеряли большую долю спроса или мощностей, но пытаются адаптироваться — перенесли производство в более безопасные регионы и налаживают экспорт.

Несмотря на то, что 2021 год был неплохим для национальной экономики, большого запаса крепости у украинского бизнеса нет, констатирует Вышлинский. И при сценарии длительной войны полагаться на него не стоит. Государство в таких условиях, по мнению эксперта, должно сделать максимальную дерегуляцию и сосредоточить свои усилия на восстановлении разрушенных объектов и инфраструктуры на деоккупированных территориях.

Россияне почти полностью уничтожили село Ольховка в Харьковской области, пока ВСУ не оттеснили врага подальше / Фото: Ivan Alvarado / Рейтер

Главной задачей правительства и местных органов власти в такое время должна быть организация относительно нормальной жизни и восстановления экономики, где это возможно. Фесенко приводит пример Харькова, который, несмотря на то, что его еще время от времени обстреливают враги, пытается вернуться к работе и запустить экономику.

Нужно единство

Как только оккупанты полностью отступили от Киева, на столичные улицы Грушевского и Банковую, где сосредоточены офисы высших органов госвласти, вернулись политические игры, отмечает Анатолий Октысюк, эксперт Дома демократии.

«Политикам нужно продолжать демонстрировать единство, отбросить конкуренцию и оскорбления», – добавляет он.

Вместо этого в последний месяц снова обострились споры между командой президента Владимира Зеленского и сторонниками бывшего главы государства Петра Порошенко.

В конце мая последнего, например, пограничники дважды отказывались выпускать за границу, несмотря на то, что у политика было официальное письмо-разрешение от спикера парламента Руслана Стефанчука. Лишь третья попытка оказалась удачной.

Несколько ранее СБУ обнародовала показания подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, фактически обвинившего Порошенко в участии в незаконной торговле углем с ОРДЛО и присвоении нефтепровода. Оппозиция назвала эту информацию политически мотивированной и стала критиковать власть с забытым во время войны пылом.

Все это выглядит как начало нового политического сезона довоенного образца. Но сейчас это точно не ко времени, объясняет политолог Давыдюк, ведь внутренний раскол только играет на руку врагу. «Когда придет враг, он никому рейтинги давать не будет. Всех растащат по подвалам, будут пытать и расстреливать», — объясняет эксперт.

Пока продолжается активная фаза войны и Россия продолжает делать все, чтобы уничтожить государство, о политической конкуренции следует забыть и власти, и оппозиции. Давыдюк подчеркивает, что украинским военным на передовой безразлично имя спикера, премьера и даже президента — они защищают государство и его право на существование. «Очень некрасиво выглядит, когда политики уже начинают играть в какие-то игры», — добавляет эксперт.

Внутренние конфликты — это также свидетельство психологической усталости от войны, считает Фесенко, которой нужно избегать. Политолог рекомендует властям снова провести встречу с представителями разных политсил, как это было зимой, и вместе продемонстрировать единство в борьбе с агрессором.

Недовольство стало проявляться и внутри общества, говорит Октысюк. Речь идет и о публичных спорах, кто больше помогает фронту, и почему одни – на передовой, а другие – в тылу, и как так случилось, что кто-то уехал за границу, а другие остались.

Эвакуационный автобус вывозит жителей оккупированного Купянска Харьковской области в более безопасные места / Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Эксперты советуют оставить взаимные обиды и начать восстанавливать общественное понимание. «Если ты не ватник, ходишь на работу, помогаешь ВСУ, запустил бизнес или спасаешь своих детей от опасности – это все плюс для государства, а не минус», – убежден Октысюк.

Проблемы с единством начали проявляться и на Западе, который тоже постепенно устает от войны в Украине, констатируют отечественные аналитики. Чтобы сохранить внимание к Украине и поддержку, официальному Киеву следует отойти от эмоционального хайпа в риторике с партнерами и искать рационального диалога. Самая главная цель сейчас – добиться поставки оружия и боеприпасов на непрерывной и постоянной основе. «Не нужно быть агрессивными и циничными, – объясняет Давыдюк. – Но также нужно честно говорить, когда оружие не доходит».

Больше правды

Универсального рецепта, как психологически настроить себя на долгую борьбу нет. У каждого он свой: как для человека, так и для государственного органа или компании, говорит Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста. Война – это много битв, и некоторые из них проигрываются: ситуативных поражений на пути к победе будет немало. Это нужно принять как обыденность, уверена она.

Для того чтобы легче принять эту обыденность, Октысюк рекомендует отойти от централизованной информационной политики в стиле ура-патриотизма. «Если ситуация сложна, надо честно об этом говорить и объяснять, почему она сложна: недостаточно тяжелого вооружения, каких-либо резервов», — говорит полит-эксперт. По его мнению, в обществе есть понимание, что битва за Донбасс сложная, поэтому не нужно украшать действительность. Ведь люди получают информацию не только из единого телевизионного марафона, но и из интернета. Контролировать целиком медиа-пространство власть все равно не сможет. Поэтому, считает Октысюк, нужно, чтобы официальная информация и комментарии были максимально приближены к реальности, даже если она не всегда приятна.

Чтобы выдержать психологически долгий путь борьбы против врага, не только власть, но и каждый человек должен соблюдать простые, но важные рекомендации, говорит Загребельская: установить распорядок дня, контролировать домашние финансы, выбирать источники получения информации, соблюдать правила безопасности, найти свое место в этой сложной борьбе. Тем, кто не на фронте, а с семьей, надо говорить с детьми, не откладывать жизнь на потом и продолжать ей радоваться, улыбаться без угрызений совести. «Ибо пройти марафон и сохранить нацию и вырастить будущее поколение украинцев, откладывая жизнь, — невозможно», — объясняет Загребельская.

А еще нужно продолжать верить, что Украина победит. «Без этой веры нет шансов на длинных дистанциях, – добавляет эксперт. — Вера дает силу выдержать марафон».

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