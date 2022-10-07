У Франции и Германии не будет аргументов. Как Украина может пройти путь в НАТО «без остановок» — интервью с экс-послом в США Валерием Чалым 7 октября, 12:22 Эксклюзив НВ 30 сентября Украина, в лице руководителей государства, подала заявку на ускоренное вступление в НАТО (Фото:Прессслужба ОПУ)

Дипломат Валерий Чалый убежден, что Украина не сможет так быстро идти в НАТО, как Финляндия и Швеция, однако настойчивость и ВСУ сыграют свою роль.

30 сентября президент Владимир Зеленский, в ответ на аннексию Кремлем оккупированных земель, подписал заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО и призвал западных партнеров воплотить подготовленные его командой предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности.

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«Мы де-факто союзники. Это уже достигнуто. Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия», — сказал Зеленский.



Только 13 из 30 членов НАТО — прежде всего, страны Восточной Европы — в том или ином виде поддержали стремление Украины. Но прочие, как и руководство самого Альянса, заняли осторожную позицию.



Ничего удивительного в этом нет, пояснил Валерий Чалый, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015—2019 годах: Альянс никогда не принимал решения о членстве быстро. Тем более когда речь идет о стране, которая находится в состоянии войны. Но «ускорено» стать членом НАТО Украина, по его мнению, может.



— На прошлой неделе президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО. Насколько удачным и своевременным был этот шаг в тех условиях?



— Хотел бы начать с того, что после определения Бухарестским саммитом 2008 года формулы, что Украина будет членом НАТО, фактически формальной дополнительной ноты можно было и не отправлять. Но мы все понимаем, что для того чтобы это стало предметом обсуждения, формализованным вопросом, то дополнительная нота не помешает. Хотя мы уже подавали [заявку] от президента, премьер-министра и главы парламента в 2008-м с целью вступления в НАТО через План действий по членству (ПДЧ). Это для нас не в первый раз. Но действительно впервые сделана формализованная заявка в виде ноты, прозвучавшей с четким вариантом без предварительных этапов, по схеме Финляндии и Швеции. И я считаю, что это сделано вовремя. Возможно, больше было целью сделать скорый ответ на обнаглевшие желания и угрозы Путина аннексировать украинские территории. Уже сейчас скажу, что это удалось. Поэтому с этой точки зрения было своевременно.



С точки зрения достижения целей членства в НАТО — могут быть разные мнения. Мы ведь понимаем, что танго танцуют двое и нужно, чтобы все страны Альянса поддержали этот шаг. Но он был правильным, как дающий время для наших партнеров осмыслить ситуацию и не терять ее, когда откроется окно возможностей после деоккупации Украины. Поэтому поддерживаю и сам шаг и время подачи заявки.

— Как вы думаете, перед подачей этой заявки проводились какие-либо консультации с НАТО? Это ли больше был шаг в ва-банк?



— Гадать можно на кофейной гуще. Мы знаем из тех официальных сообщений, которые прозвучали из Офиса президента (ОП), — предварительные консультации велись. Хотя потом была поправка, что они велись в разных форматах. То есть можно заключить, что консультаций, как таковых, с каждой страной-членом не было. Ну конечно, их сообщили перед этим шагом. Но с некоторыми партнерами, насколько я знаю, были более глубокие обсуждения.

