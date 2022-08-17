Украинцы после полугода войны. Снижение интенсивности поддержки власти и твердое намерение победить 17 августа, 06:50 Эксклюзив НВ Победить и возродиться: не смотря на ужасы полугодовой войны, украинцы способны думать о будущем, массово мечтают восстановить страну, побороть коррупцию и вступить в ЕС. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Майкл Дракмен, программный директор Международного республиканского института, — о том, что страшные трагедии войны не повергают украинцев в панику и не разрушают их веру в победу, как и способность шутить, а также иронично относиться к самим себе

«В каждом украинце бушует огромное количество эмоций, но все понимают: нет другого выбора, кроме как победить», — говорит Майкл Дракмен, программный директор международной неправительственной организации Международный республиканский институт (IRI). Дракмен живет и работает в Украине 12 лет и хорошо знаком как с политической, так и социальной конъюнктурой украинского общества, а потому, рассуждая об украинцах в 2022 году, свободно обращается к разным периодам украинской независимости и замечает новые качества, которые раскрыла в гражданах страны война.

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У IRI еще больший, чем у Дракмена стаж работы в Украине — более чем два десятилетия. Как и во многих других странах, в Украине институт способствует становлению демократии, а также проводит исследовательскую работу. О результатах недавнего масштабного исследования IRI, проведенного Социологической группой Рейтинг с тем, чтобы изучить состояние украинского общества в войне, НВ беседует с Дракменом.

— Международный республиканский институт много лет изучает Украину, какие новые качества характеризуют украинское общество, полгода живущее в войне?

— Прежде всего, национальное единство. Какие бы вопросы мы не задавали — о победе Украины в этой войне, о европейском будущем Украины и стремлении стать членом ЕС, о присоединении к НАТО; где бы мы их не задавали, на востоке или на западе страны — не важно, всех опрошенных объединяли общие ответы на эти вопросы. В то время как раньше мы всегда наблюдали региональные вариации. На востоке Украины, в Харьковской и Донецкой областях всегда было заметное сопротивление вступлению Украины в НАТО, а перспективе интеграции в ЕС частенько предпочитали Таможенный союз, и менялись подобные настроения очень медленно. На юге Украины процессы изменений были заметно быстрее, особенно в тех вопросах, что касались интеграции в ЕС, но ситуация сегодня кардинально другая. Война ускорила все процессы сближения Украины с Европой, и это наиболее очевидный вывод исследования. Мы знаем, какая страшная ситуация сегодня на востоке Украины, но там люди все равно стремятся в Европу, верят в победу и видят будущее своих детей в Украине.

— По результатам исследования мы видим, что украинцы верят в окончание войны победой Украины, они готовы к продолжительной войне, они верят в возращение Украиной всех оккупированных территорий и не готовы снижать своих ожиданий от победы. На ваш взгляд, как такая информация оценивается нашими американскими партнерами, нашими партнерами в Европе?

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