Чрезвычайный уровень доверия. Украинцы оценили деятельность Зеленского в роли верховного главнокомандующего — опрос 22 июня, 11:37 президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Абсолютное большинство украинских граждан одобрительно относятся к деятельности президента Украины Владимира Зеленского как верховного главнокомандующего.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Социологи отмечают, что в период между ноябрем 2021 и февралем 2022 года уровень доверия к действиям украинского президента упал с 36 до 32 процентов. Однако в конце мая 2023 года этот показатель достиг значения в 86 процентов от числа опрошенных респондентов.

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По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, способность Зеленского эффективно работать в роли верховного главнокомандующего демонстрирует сразу несколько важных тенденций в общественных настроениях:

Rally around the flag ( сплочение вокруг флага) — сплочение вокруг лидера в очень тяжелых ситуациях, особенно — во время войны. До середины февраля 2022 года была устойчивая тенденция к снижению доверия и одобрения деятельности Зеленского, однако после вторжения показатели резко выросли. Сейчас президент Украины воспринимается гражданами « на своем месте» и является одним из символов сопротивления оккупантам;

сплочение вокруг флага) — сплочение вокруг лидера в очень тяжелых ситуациях, особенно — во время войны. До середины февраля 2022 года была устойчивая тенденция к снижению доверия и одобрения деятельности Зеленского, однако после вторжения показатели резко выросли. Сейчас президент Украины воспринимается гражданами на своем месте» и является одним из символов сопротивления оккупантам; Самый высокий уровень доверия и одобрения своей деятельности имеют Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Социолог добавляет, что « несмотря на российскую пропаганду и недальновидную позицию отдельных украинских субъектов, подавляющее большинство украинцев верят, что политическое и военное руководство действуют слаженно как одна команда»;

несмотря на российскую пропаганду и недальновидную позицию отдельных украинских субъектов, подавляющее большинство украинцев верят, что политическое и военное руководство действуют слаженно как одна команда»; Заместитель директора КМИС отмечает, что общественное мнение является важным, но по многим экспертным вопросам население может ошибаться. По словам социолога, «очень часто политики даже на референдумы выносят вопросы, по которым ведутся дискуссии между экспертами ( „президентско-парламентской или парламентско-президентской должна быть Украина“, „какой парламент лучше для страны — однопалатный или двухпалатный“ и т. д. ). В этом случае украинцы сначала в основном не верили в Зеленского как главнокомандующего, однако после широкомасштабного вторжения кардинально изменили свои взгляды и сейчас после почти полутора лет войны сохраняют уверенность в нем».

Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил свой опрос с 26 мая по 5 июня 2023 года среди 1029 респондентов с помощью метода CATI (телефонного интервьюирования). Опрос не проводился на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также среди граждан, покинувших территорию Украины после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность в результатах опроса не превысила 4%.