Украинизация Кремля. Историк — о временах, когда киевские просветители строили в Москве европейскую культуру. Интервью НВ 23 августа, 21:15 Эксклюзив НВ Задали тренд: в XVII веке именно Киевская церковь и просветители украинских земель принесли европейскую культуру в Москву. (Фото:Veronika Kretsu\NV)

Историк Сергей Громенко — о том, как Украина на протяжении веков не только пыталась избавиться от российского влияния, но и существенно меняла культурно-образовательный уровень в европейской части России.

В становлении своей нации украинцы прошли путь, типичный для любого европейского государства, а собственную независимость от распавшейся империи впервые провозгласили даже первее, чем подавляющее большинство европейских стран того времени, утверждает историк Сергей Громенко.

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Отстаивание независимости в собственных границах Украины продолжается до сих пор, когда современные украинцы продолжают противостоять нашествию с северо-востока. О том, как происходило формирование украинской нации между разными сферами влияния великих держав, как украинцы противостояли российской империи и одновременно творили ее европейское лицо, Громенко рассказывает в интервью НВ.

— Мы уже привыкли жить в реальности, где есть московское, или имперское влияние на украинские земли и противостоящий ему украинский народ. Когда в истории это противостояние приобрело осознанный характер, а жители украинских земель начали сознательно противостоять россиянам?

— Если мы говорим не об Украине в ее нынешних границах, а о некоторых государственных организмах на ее территории, которые испытывали это московское влияние, то речь пойдет о рубеже XV и XVI веков. В этот период будущая Россия лишается монгольского владычества, Москва покоряет соседние княжества, она одолевает своего самого главного соперника — Тверь, захватывает и начинает «переваривать» Новгородскую республику. И примерно в этот момент, в конце XV века, обращает внимание на южные и западные территории бывшей Руси, которые в то время находились в составе Великого княжества Литовского. Эти территории сегодня мы назвали бы украинскими и белорусскими землями.

У власти в Великом княжестве Литовском в то время была династия Гедиминовичей, однако большинство элиты было русского происхождения, а главные из них - князья Острожские. В XIV веке, когда эти земли перешли от ордынцев к Литве, литовцы оставили местные права и традиции почти неприкосновенными. Даже местное судопроизводство осуществлялось на русском языке, потому что литовцев было мало, один литовец на девять русинов. Естественно, что сохранялось и право, которое на этих землях существовало раньше. В принципе для многих местных, что простого люда, что аристократов ничего не изменилось. Великий князь теперь происходит не из Рюриковичей, а из Гедиминовичей, да и все.

В Москве же во главе княжества постоянно оставался правитель рода Рюриковичей, происходивший от киевского князя Владимира Великого. И по тем временам этот династический аргумент действительно значил многое. Именно на нем в Москве строили претензии на украинские и белорусские земли княжества Литовского. Так начался период литовско-московских войн. Но от литовцев там действительно были только князья, а вся территория, на которой шли эти бои, и основной состав армии были укомплектованы жителями украинских и белорусских земель. Так начинается борьба между Литвой и Москвой за наследство Руси и, пожалуй, первый столь весомый домодерный раздел современных украинских территорий между двумя ощутимыми сферами влияния. Где одна сторона, литовская, утверждала, что здесь наша земля, потому что здесь действуют законы, а другая, московская, апеллировала к прошлому, родословной и необходимости вернуть княжескую «вотчину».

И фактически, эта борьба не завершалась до конца XVIII века. Поначалу у литовцев было преимущество, и они трижды подходили под Москву. Затем преимущество сместилось в сторону Москвы, и уже московские князья начали отгрызать территории у Литвы, в частности, частью Московии на время в XVI веке стали Чернигов и Полоцк. Затем Литва с Польшей объединились в Речь Посполитую, и начался обратный процесс оттеснения московских войск обратно к востоку — вплоть до польских флагов над Кремлем в начале XVII века.

Но весь этот период баланс побед и поражений между двумя сторонами определяло то, на чьей стороне были "руські" войска, в том числе и козаки. Пока козачество воевало за Речь Посполитую, она была непобедима. Стоило Богдану Хмельницкому заключить соглашение с Россией , как уже Россия начала восхождение к доминирующей позиции в Восточной Европе. В 1667 году происходит разделение Украины по Днепру, которое сохраняется еще 100 лет, а уже потом, во времена Екатерины II в конце XVIII века, Россия окончательно подавляет Речь Посполитую и украинскую самостоятельность в пределах своего государства — и в логике этих событий завоевывает и аннексирует земли Крымского ханства.

— Есть достаточно новая для украинского общества мысль о том, что украинцы причастны к творению Российской империи и теперь должны свыкнуться с этим аспектом своей истории и осмыслить его. Когда мы помогали этой империи, а когда, напротив, начинали сопротивляться?

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