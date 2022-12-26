«Силой и дипломатией»: Буданов рассказал, как Украина будет возвращать оккупированный Крым

26 декабря, 09:02
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Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен Украине комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

В интервью LIGA.net он сказал, что украинские подразделения зайдут на территорию оккупированного полуострова с оружием в руках.

«Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — подчеркнул Буданов.

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Комментируя многочисленные опасения в западных странах о том, что Крым является «красной линией», он отметил, что ему не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа.

Буданов сказал, что Украина — это страна, признанная в границах 1991 года, а кто с этим не согласен, тот не соглашается с мировым порядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с основами ООН.

6 декабря Буданов заявлял, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос. Также он прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.

https://www.youtube.com/watch?v=cfntvMD1J7g
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Разведка Украина Кирилл Буданов Война России против Украины

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