Деколонизация. Как Украине избавиться от российского имперского наследия — Вятрович

27 июля, 20:05
Улицу Московскую в Виннице переименовали в Мариупольскую (Фото:Иван Смиренский via Facebook)

Улицу Московскую в Виннице переименовали в Мариупольскую (Фото:Иван Смиренский via Facebook)

Народный депутат фракции Евросолидарность и бывший руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович в интервью НВ рассказал, как Украине избавиться от российского имперского наследия.

По его словам, декоммунизация в Украине фактически завершилась и сейчас происходит деколонизация — страна избавляется от российского имперского наследия.

«Хорошо, что есть местные инициативы по переименованию и демонтажу „толстых“ и „достоевских“, но лучше все же государству очертить законодательные рамки этого процесса. Это поможет завершить этот процесс столь же успешно, как и декоммунизацию», — отметил Вятрович.

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По мнению нардепа, следует определить законодательно, что именно из русской культуры не должно быть отражено в украинских достопримечательностях и топонимике — например, военно-политические деятели Российской империи, которые способствовали порабощению Украины и всех других народов этой империи.

«Во-вторых, стоит, в принципе, задуматься о доминировании представителей русской культуры в украинских названиях, потому что это носит сугубо имперский характер. И это неоправданно. Я лично не являюсь врагом Толстого и Достоевского, однако убежден, что в каждом даже маленьком городке были улицы, посвященные обоим деятелям. При этом у нас нет такого количества улиц в честь Байрона, Бальзака или любого классика», — сказал он.

Вятрович также сказал, что в Киеве процесс деколонизации проходит нерационально, но она произойдет — и не только в столице.

«И в нашей топонимике будут отражены, те события и люди, которые важны для украинцев», — подытожил он.

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В середине июня в приложении Киев цифровой началось голосование за новые названия для городских объектов вместо тех, которые связаны с СССР, Россией и ее сателлитами.

Кроме того, в Одессе и Львове решили переименовать улицы, чьи названия связаны с Россией.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Владимир Вятрович Переименование улиц Переименование Деколонизация

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