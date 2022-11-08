Россиян разбудит лишь беспощадный бунт. Как дистанционно свергнуть Путина и раздуть внутренние проблемы РФ — экспертка по кибервлиянию 8 ноября, 18:05 Любовь Цыбульская (Фото:Коллаж НВ)

Об отношении граждан РФ к Путину, как к «отцу», фактор «полезных идиотов» и приближение беспощадного российского бунта НВ расспросил Любовь Цыбульскую, экспертку по вопросам информационно-психологических спецопераций (ИПСО).

Врага нужно изучать, уверена Любовь Цыбульская, основательница и первая руководительница Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Это ведь дает возможность прицельно влиять на него.



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Цыбульская была одним из первых отечественных аналитиков, заинтересовавшихся так называемыми информационно-психологическими операциями (ИПСО), проводимых в Украине РФ. Было это еще в 2015 году, когда экспертка занимала должность советницы Виктора Муженко, тогдашнего главнокомандующего ВСУ. В это время она убедилась, что сконцентрированный информационный поток способен прицельного поднимать в рядах врага панику, недоверие к командованию, а также негативно влиять на моральное состояние бойцов и общества.



Сейчас Цыбульская анализирует то, что происходит на украинско-российском информационном фронте и пытается противодействовать психологической агрессии Кремля.



— В публичном разговоре с философом Владимиром Ермоленко вы заметили, что первое ваше открытие современной России — аномальная агрессия россиян в быту. Способна ли Украина использовать этот фактор в информационном сопротивлении?

— Годами государство не анализировало Россию. Оказалось, что это очень разная страна. Некоторые в Украине уверены, что следует учредить Институт по изучению России. Охотно поддерживаю эту идею, потому что врага нужно учить. Сейчас в Украине есть команды, изучающие региональное разнообразие РФ и их социальные сантименты. Есть команды, которые ведут ИПСО в российских пабликах. Оказалось, что одним из основных сантиментов в российских соцсетях является безграничная жестокость друг к другу. Проявлением такого явления является высокий уровень домашнего и живодерства. В каждом регионе РФ чуть ли не ежедневно местные СМИ сообщают, что кто-то накормил лисят супом, а затем их раздавил, убил медведя или изнасиловал собаку и т. д. Всю агрессию, которая сейчас устремляется россиянами на Украину, мы можем направлять на них самих. Чтобы россияне фокусировались на себе и на собственных проблемах.

Собственно такие задачи могут ставить себе украинские подразделения, которые занимаются ИПСО.

Кремлевская пропагандистская машина прилагает немалые усилия, чтобы всю боль россиян от потерь на фронте направить на украинцев. Россияне слабо понимают связь между причиной и следствием. Массы в РФ не говорят, что когда их отправляют на войну в Украину, то вопросы они должны ставить к своему руководству, а не к украинцам. Они не понимают, что украинцы защищаются и поэтому во многих пабликах они проклинают украинцев из-за убийств русских солдат. Отсутствие логического мышления — это следствие многолетнего влияния определенной информации. И это тоже поле, на котором может работать украинское государство.

— Что именно следует говорить россиянам, чтобы их агрессия осталась внутри самой России?

— Мы можем подсвечивать им их уязвимости. Это то, что они делали с нами все эти годы. Это ИПСО на поляризацию (разделение). Столкновение разных групп и отдельных сообществ, личностей в Украине между собой. Итак, речь идет об определении уязвимостей и «качания» обеих сторон. Эту технику они применяли не только в Украине, но и в Соединенных Штатах, в частности во время президентских выборов 2021 [тогда сторонники Дональда Трампа после его призыва штурмовали Капитолий и прорвались внутрь здания]. Что касается самой России, то ее уязвимости достаточно разнообразны: там, где актуальны притеснения этнических меньшинств, менее актуальны экономические факторы. И напротив. Именно поэтому нам следует хорошо изучать разницу между регионами РФ: то, что говорят в Хабаровске, отлично от актуальных тем для людей в Курске или в Дагестане. Следовательно, на Россию следует смотреть под углом разных регионов, не имея унифицированного взгляда на нее как на монолитное образование.

— Религиозные и этнические уязвимости являются ключевыми для России? Кажется, в России легко могла бы возникнуть вражда мусульман и христиан, например?

— Да, но раскачка этнического конфликта достаточно длительный процесс. Российские спецслужбы в Украине пытались использовать фактор русинов и евреев, но не очень успешно. А вот экономические вопросы многим россиянам гораздо ближе. Социальная несправедливость понятна всем, и у России с этим очень большие проблемы. В некоторых российских регионах, где этнические меньшинства по всем признакам должны быть обиженными, для них идти на войну является нормой. Потому что они за нее получают деньги. Кроме того, чтобы предотвратить социальные напряжения, Кремль допускает, чтобы россияне ругали местные власти.

— Кремль отводит от себя агрессию?



— Именно так. В России вполне нормально говорить, что губернатор не справился с обязанностью и за это никто не ругает. Но если говорить о правительстве, то это быстро перейдет в репрессии.



— Во время украинского наступления в Харьковской области уровень истерии в российских пабликах зашкаливал. Это очень сказывается на моральном духе вражеских войск и их родственников? Или это скорее временное явление?



— У россиян достаточно плохая память. Им очень сложно запомнить, что Путин им врал. Он говорил, что мобилизации не будет, а потом оказалось наоборот. У россиян большие проблемы с критическим мышлением. Во-вторых, россияне опьянели от величия и имперскости. Их этим очень долго кормили. Это величие дает им состояние опьянения. Тем хуже будет состояние отрезвления, а оно обязательно будет.



— Россиян нужно пробудить от этого опьянения, или они сами из него выйдут?



— Не верю, что россияне пробудятся из-за стыда или изоляции, или что этому поспособствуют российские либералы — эти хипстеры, которые фотографируются в автозаках. Самое очевидное, что может произойти в РФ — это беспощадный российский бунт из-за несправедливости. Это то, что будет именно о них, а не о нас. Потому что им на нас плевать. У россиян нет эмпатии к украинцам. Это неоднократно подтверждалось.



— Куда же девался кремлевский многолетний тезис «мыжебратья»?



— Вспоминается библейская история, когда Каин из-за ревности убил своего брата Авеля — у русских есть своя странная логика, объясняющая это. У них очень четкое понимание иерархии. Они знают, кто стоит ниже, кто выше. Согласно этим сословиям они между собой общаются, как в армии, так и в обществе. Интересно, что они готовы унижаться перед теми, кто выше. Человека, который немного ниже, они готовы стирать в порошок. Что-то похожее они ощутят в соседних государствах. Поэтому, с точки зрения их иерархии, украинцы ниже россиян.



— Выходит, что россияне самоутверждаются, когда убивают и насилуют гражданских в Украине?



— Если посмотреть российское ТВ, то спикеры подчеркивают все время: «Кто такая Украина? Мы ее уничтожим! Сотрем в порошок, если только наступим сапогом!». Отсюда у них рождается дезориентация — оказалось, что они способны только одну украинскую деревню штурмовать несколько месяцев с огромными потерями.



— Когда эта пропаганда сталкивается с реальностью, то в их мышлении должна возникнуть критическая ошибка, и система принятия решений должна окончательно сломаться. Разве российские солдаты еще недостаточно получили шоковый опыт в Украине, чтобы это произошло?



— Сложно говорить о временном измерении таких процессов. Еще сложнее понять, как эта ситуация развивается изнутри. В этом смысле, например, сами россияне, когда проводят психологические операции внутри Украины, они в первую очередь ставят на полезных идиотов, которые подхватывают их месседжи и несут дальше. Именно поэтому в Украине время от времени возникают ссоры из-за языка.



— Какие ИПСО российские спецслужбы продвигают в Украине во время войны?

