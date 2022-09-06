«Никто не прислушивался к предупреждениям». Почему Зеленский и Ермак не верили в большую войну, и что было 24 февраля — интервью с Кравцом 6 сентября, 16:54 Эксклюзив НВ Президент Украины Владимир Зеленский накануне российского вторжения, 23 февраля, встретился с представителями крупного бизнеса (Фото:Офис президента Украины)

Издание Украинская правда опубликовало материал — Три самых длинных дня февраля. Как началась большая война, в которую никто не верил, возобновляющий ход событий и важнейших решений украинской власти 22−24 февраля — в последние дни перед вторжением и в первый день нападения России.

Радио НВ пообщалось с одним из авторов публикации — журналистом Романом Кравцом, чтобы выяснить, что происходило накануне вторжения в кабинетах власти и какие настроения царили на Банковой.

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— Я хочу поговорить с вами о тех фактах, которые для меня стали открытием и неожиданностью. А потом, возможно, о том, что удивило вас, когда вы работали над этой публикацией. Глава украинской разведки Кирилл Буданов еще 22 февраля рассказывал то, от чего холодело в жилах. И мы помним, что на самом деле он об этом говорил с конца 2021 года. Спокойно и трезво говорил, что будет широкомасштабное вторжение России в Украину. Как вы думаете, почему ему не верили?

— Президент лично, мне кажется, в эту историю не верил. И, прежде всего, [глава Офиса президента] Андрей Борисович Ермак тоже. Они оба почему-то были убеждены, что им удастся договориться. Тем более Андрей Ермак постоянно ездил на переговоры советников Нормандской четверки.

Помню, в начале года была встреча советников Нормандской четверки в Берлине. Они думали, что по дипломатическому пути смогут эту историю как-то решить. И что зимой [существовало] аналогичное нагнетание, которое было и в прошлом году весной, если вы помните, как раз перед встречей [президента США Джо] Байдена с [российским диктатором Владимиром] Путиным. На границах Донецкой и Луганской области было очень большое скопление российских войск.

Поэтому наше руководство думало, что в этот раз так же минует, не будет ничего серьезного.

В ходе подготовки этого текста я напрямую спрашивал Андрея Ермака: почему они людей не предупреждали? У них же были данные разведки, правильно? И Ермак говорил, что никто не мог поверить, что в ХХІ веке возможно это! Вот они весь этот ужас не могли просто принять.

А Буданов уже в западных медиа сообщал о возможном нападении России. И, как мне рассказывают сейчас источники, в начале года, на одном из закрытых заседаний комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, Буданов также сообщал уже то, что он говорил 22 февраля депутатам. То есть он развернул карту и говорил, что существует большая угроза Киеву, что россияне могут попытаться зайти через Чернобыль, большая угроза Донецкой, Харьковской, Луганской областям. Он первый, мне кажется, кто осознал угрозу широкомасштабной войны.

— Что изменило признание так называемых «ЛНР», «ДНР»? Мы помним этот театр абсурда: проходил российский Совбез, где каждый из приспешников Путина выходил, должен был сказать, что он или она поддерживают это все. Затем последовало заявление Путина (оно было предварительно записано, как и этот Совбез), где они признают независимые республики Донбасса. Что это изменило для нашей власти?

— Ермак, Зеленский не смотрели выступления, не смотрели Совбез. Но им, я так понимаю, западные партнеры передали, что будет принято. Они заранее знали о решении Путина.

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