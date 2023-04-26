Пожизненное для чиновника во время войны. Интервью NV с нардепом о возможностях борьбы с коррупцией в условиях военного положения 26 апреля, 19:44 NV Премиум Нардеп Ярослав Юрчишин (Фото:Yaroslav Yurchyshyn/Facebook)

Ярослав Юрчишин, народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по антикоррупционной политике, рассказал Radio NV, как до июля этого года парламентарии планируют вернуть декларирование и как планируют бороться с коррупцией чиновников во время войны.

— Я начну с петиции, появившейся на сайте Офиса президента. Даже президент на нее уже ответил. Это петиция о пожизненном заключении для государственных служащих, занимающихся коррупцией во время военного положения. Президент поблагодарил людей за эту петицию и сказал, что он все предложения отправил на рассмотрение в Верховную Раду.

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Значит, теперь мяч на поле парламента? Как вы вообще относитесь к такой инициативе и что это за наказания самые высокие могут быть для государственных служащих? Потому что я вижу петицию, в частности речь шла о пожизненном заключении для депутатов за коррупцию во время войны. Что вы думаете?

— На самом деле в Верховной Раде зарегистрировано по меньшей мере два законопроекта, упоминаемых президентом. 9029 — об усилении ответственности во время войны. То есть по всем коррупционным преступлениям как усиление, отягчающий компонент добавляется «во время военного положения». И это с одной стороны вполне логично. Это повышает как тюремные заключения, так и собственно отстранение, невозможность занимать должности, так и пропорции конфискации имущества. То есть все увеличивает где-то в такой же прогрессии, когда преступление совершено группой лиц, то есть организованная преступная группировка, куда входит чиновник, приравнивается к тому, что чиновник самостоятельно совершил во время военного положения.