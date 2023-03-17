«Наших бойцов нужно лучше готовить». Роман Костенко — о Бахмуте, наказании военных за высказывания и предателей. Интервью NV 17 марта, 15:58 Эксклюзив NV Роман Костенко в Верховной Раде Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Это не в первый раз, когда военных наказывают за их высказывания, говорит Роман Костенко, народный депутат от Голоса, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Почему бойцов Сил обороны действительно нужно лучше готовить, какие есть варианты решения ситуации в Бахмуте, а также о предателях Украины, которые до сих пор работают в пользу России, Костенко рассказал в интервью Radio NV.

— В Институте изучения войны отметили, что российские силы незначительно продвигаются в Бахмуте, а наступление так называемого ЧВК Вагнера, вероятно, близится к кульминации. Допустим, достигнут они этой кульминации, а что дальше? Если мы смотрим на карту боевых действий, то видим, что с севера и юга оккупанты продолжают увеличивать эти клещи.

— Противник сужает эти клещи и скоро перед нашим командованием встанет вопрос о том, чтобы принимать решения. А решений может быть немного: или отходить, не допустить оцепления наших войск, как это было в Мариуполе, чтобы они не закрыли нас в Бахмуте. Или делать контрнаступление для того, чтобы разорвать эти клещи, сохранить эти пути жизни, чтобы в Бахмут могла подходить логистика и свежие силы для обороны.

Еще может быть выходом, если мы будем навязывать инициативу где-то в другом направлении — проведение каких-то контрнаступательных или наступательных активных действий в Авдеевке, Угледаре или на запорожском направлении, чтобы противник был вынужден перебрасывать резервы не постоянно на Бахмут.

Линия фронта более или менее статическая. Они перешли к обороне на других [направлениях], где пытаются локально протискать. А все свои силы сплотили на захват Бахмута — это и [группа] Вагнера, и Вооруженные силы Российской Федерации.

Если будем активизироваться, если у нас есть уже готовые силы и резервы, то противник будет вынужден ослабить давление на этом направлении.

— При этом идет подготовка к весеннему контрнаступлению. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что он уже не за горами. Что будет предпосылками для его начала?