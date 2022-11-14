Отступление россиян из Херсона. Как оккупантам удалось отвести технику с правого берега — интервью с экспертом 14 ноября, 19:44 Эксклюзив НВ Президент Украины Владимир Зеленский в освобожденном Херсоне, 14 ноября (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, в интервью Радио НВ подчеркнул, что военным ведомствам Украины следует активнее реагировать на информацию аналитиков о перемещении сил оккупантов и не давать россиянам забрать боеспособные силы.

— Начнем с Кинбурнской косы, потому что оккупанты сообщают, что украинские военные освободили значительную часть, они пишут «захватили», значительную часть территории Кинбурнской косы. Что мы должны понимать об этих сообщениях?

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— Мы должны понимать, что ВСУ постепенно, но упорно освобождают всю территорию Украины. Речь идет о том, что сейчас Кинбурнская коса — единственная территория Николаевской области, которая пока остается оккупированной. Действительно, идут сообщения о жестоком характере боев на той территории, это соответствует действительности.

Но Генштаб ВСУ просил не сообщать заранее о возможных сценариях развития событий, будем придерживаться информационной гигиены. Можем сказать, что действительно есть продвижение, есть несколько населенных пунктов, которые расположены на этой оккупированной территории. Я думаю, в ближайшее время мы услышим положительные новости.

— 11 числа украинские защитники вошли в Херсон, сегодня уже три дня как город освобожден. Я так понимаю, что стабилизационные меры могут продолжаться дольше, а самое главное, что Херсон сейчас превратился в прифронтовый город и можно ожидать ударов со стороны оккупантов. Что нам нужно знать об этом?

— Начнем с того, что на момент проведения контрнаступления ВС на территории Херсонской области, речь идет о правом береге, освобождены 179 населенных пунктов, 4,5 тысячи квадратных километров — общая площадь освобожденных территорий. Что касается города Херсона, сейчас идут стабилизационные мероприятия, поиск участников ДРГ, военных оккупационной армии, проведение разминирования, отладка инфраструктуры, социальный сектор: вода, электроэнергия и тепло. Это, к сожалению, в Херсоне полностью разрушено оккупантами. Работа медицинских учреждений, Пенсионного фонда и т. д.