Как реагируют на кадровые решения Зеленского Сегодня, 21:22 Цей матеріал також доступний українською Администрация президента Украины via Facebook Кадровые решения Зеленского уже начали критиковать Администрация президента Украины via Facebook

В Верховной Раде зарегистрированы представления на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина, Зеленский также сделал еще ряд кадровых перестановок. Об этом говорится в сюжете Радио НВ.



Луценко и юридическое образование

На должность главы МИД президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить заместителя главы Администрации президента, дипломата Вадима Пристайко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка. А что касается Луценко, президент считает, что генпрокурор не соответствует занимаемой должности, поскольку не имеет высшего юридического образования, добавил Рябошапка.

«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко. Есть юридическая позиция, связанная с тем, что, несмотря на изменения в закон о прокуратуре, о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, нормы закона О прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование. Этот человек осуществляет процессуальные функции, он должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в сфере права», — заявил Рябошапка.

Кроме того, президент уволил 15 глав областных государственных администраций, что ранее согласовал Кабинет министров, и назначил вместо них временно исполняющих обязанности губернаторов. В частности, речь идет о Черниговской, Хмельницкой, Киевской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях. Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщала, что Владимир Зеленский намерен уволить всех глав областей.

Человек без юридического образования и соответствующего опыта не может находиться на должности генерального прокурора. Рада должна проголосовать за увольнение Юрия Луценко, заявил в эфире Радио НВ член парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от Блока Петра Порошенко Валерий Карпунцов. По его словам, необходимо также изменить законодательство, которое подстраивали перед назначением Луценко. Сейчас президент должен собрать около 150 подписей народных депутатов для того, чтобы внести представление для увольнения генерального прокурора, добавил Карпунцов.

«В данном случае президент Владимир Зеленский подает представление, которое не основывается на законе и не основывается на Конституции. А выход какой? Если Юрий Луценко не уходит по собственному желанию с должности генпрокурора, есть несколько возможностей прекратить его полномочия. То есть найти необходимые 150 подписей союзников в Верховной Раде. Можно подать представление о признании неконституционной нормы. Оно там было скомпилировано, но по техническим причинам Конституционный суд отказал. Возможно, новое подать. А, возможно, просто в данном случае дождаться выборов», — заявил депутат.

Блок Петра Порошенко пока не определился, будет ли голосовать за увольнение Луценко и Климкина

Блок Петра Порошенко пока не определился, будет ли голосовать за увольнение Луценко и Климкина. Решение будет принято на ближайшем заседаний фракции, сообщил Радио НВ заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде Алексей Гончаренко. По его мнению, к профессионализму Луценко есть вопросы, однако он эффективнее его предшественников.



«Если сравнить деятельность Генпрокуратуры под руководством Луценко со всеми предшественниками, то он самый эффективный генеральный прокурор. Я говорю об объективных показателях, а именно сумме возвращенных в государственный бюджет средств, государственной собственности возвращенной, количестве представлений на снятие депутатской неприкосновенности и т. д. По этим критериям он явно самый эффективный. И, насколько я знаю, генпрокурора выбирают на шесть лет, прошло всего три года. Насколько юридически правильное это представление, мне сложно сказать», — заявил заместитель главы фракции БПП.

Кадровые ротации в СБУ

Кадровые ротации коснулись и СБУ. Как сообщил Руслан Рябошапка, президент уволил заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского из-за незаконных действий на выборах президента Украины. Он также уточнил, что Зеленский из-за проблем с контрабандой подписал указы об увольнении начальников управлений Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областей. А также назначил действующего народного депутата от фракции Батькивщина — Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.

Увольнение заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского — это месть за прослушивание штаба Зеленского во время президентской компании, а новоназначенный глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев знаком с людьми приближенными к президенту. Такое мнение в комментарии Радио НВ высказал глава правления общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин. Вопросы вызывают и увольнения пяти глав СБУ за контрабанду, что похоже на перераспределение коррупционных потоков, добавил Шабунин.

«Первый заместитель, который сейчас является и.о., господин Баканов подыгрывает старым коррумпированным элитам СБУ, не обнародовав их декларации, и свою, кстати, тоже, хотя закон их прямо к этому обязывает. Более того, сами контрабандные схемы во многом не могли бы происходить без содействия, а иногда прямого участия Службы безопасности Украины. Опять же, правильные шаги, но надо смотреть, кто будет назначен и будет делаться дальше. Если не делается базовая вещь, элементарная норма закона об обнародовании деклараций, то верить в добрые намерения в остальном мне очень сложно», — заявил глава правления ЦПК.

Кандидатура Пристайко на пост главы МИДа

Однако, кандидатура Вадима Пристайко на должность Министра иностранных дел — лучший выбор, который мог сделать Зеленский, заявила в комментарии Радио НВ народный депутат, член комитета по иностранным делам Светлана Залищук. По ее словам, Пристайко знают как профессионального дипломата, который имеет знакомства в западных странах.

Пристайко знают в мире. То есть лично Ангела Меркель знает его, очень много уважаемых политиков Соединенных Штатов

«Во-первых, Пристайко знают в мире. То есть лично Ангела Меркель знает его, очень много уважаемых политиков Соединенных Штатов. То есть он сам по себе уже имя — это раз, и это важно. А второе — он пользуется огромным уважением среди украинских дипломатов, то есть он для них точно авторитет, для них он будет лидером МИДа. Также хочу сказать, что, помимо прочего, Пристайко большой евроатлантист и европейскоинтеграционист, и это для нас очень важно», — говорит Залищук.

Отметим, что президент Зеленский уволил также главу Государственного управления делами Ивана Куцика и его заместителя Евгения Сарнацкого. Президент возложил исполнение обязанностей руководителя на Сергея Борзова.