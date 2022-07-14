«Трухин депутатский мандат не сложит». Глава партии Слуга народа Елена Шуляк — о скандалах, связанных с коррупцией и госизменой. Интервью 14 июля, 09:06 Эксклюзив НВ Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com)

Фракция Слуга народа насчитывает 240 депутатов и является самой большой в парламенте. А в местных советах, по словам главы партии Елены Шуляк, интересы населения представляют более 6 тыс. членов политсилы.

В интервью Радио НВ Шуляк высказалась о скандалах однопартийцев, связанных с коррупцией и государственной изменой во время войны России против Украины. В частности, речь шла о Николае Тищенко, Александре Трухине, Юрии Здебском, а также полтавских и харьковских «слугах народа».

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— У журналистов нет возможности напрямую следить за происходящим в Верховной Раде. Я наблюдаю процесс через социальные сети. И увидела довольно резкие высказывания народной депутатки от Слуги народа Марьяны Безуглой. Она заявила, что будет просить фракцию Слуга народа исключить из своих рядов нардепа Николая Тищенко. Из-за войны немного внимание к этому нардепу уменьшилось, хотя на Закарпатье говорят, что он известным остался. И вот Безуглая намекает, что он какие-то «схемы» на войне делает, наживается на горе. Доказательств нет, но она говорит, что была на допросе в Национальной полиции по этому поводу. Госпожа Шуляк, что происходит? Насколько правдивы эти обвинения в адрес Николая Тищенко?

— Мне кажется, что у журналистов нет доступа к кулуарам Верховной Рады, но такое впечатление, что они живут в официальном чате фракции. Потому что вся информация, обсуждаемая в чате фракции, сразу же становится известна всем журналистам.

Есть там определенный конфликт у Марьяны и у Тищенко. Что там — точно мне неизвестно, потому что мы уже не интересуемся такими вещами. К примеру, если посмотреть на всех наших местных и областных депутатов, то у нас 401 депутат сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины. А наш киевский депутат Юрий Федоренко вообще в горячих точках стоит. Я думаю, что, возможно, вам, как журналистам, также будет интересно спросить у него, что там происходит, какие там впечатления.

— Мы воюющих на фронте депутатов включаем и в эти эфиры, в частности.

— О конфликте Марьяны и Тищенко нужно спрашивать у Марьяны и у Тищенко. Мне комментировать вещи, которые касаются двух людей и их конфликта, пожалуй, не очень уместно.

— Вы глава партии.

— Да, я глава партии. У нас точечно бывает сразу десятки конфликтов. И пока он не решен до конца, комментировать какие-то предположения Тищенко, Марьяны — это называется собирать сплетни. Мне кажется, не очень корректно сейчас, когда идет такая жестокая война, комментировать какие-то внутренние [споры] двух людей в нашей партии.

— Но она заявляет, что он делает «схемы» на войне. Это же серьезное обвинение.

— Если она заявляет, что он делает схемы на войне, то можно обратиться в правоохранительные органы, в которые она обратилась, как она говорит. И правоохранители, я уверена, с этим разберутся.

— Но она не обращалась к вам, чтобы исключить Тищенко из партии?

— Нет, ко мне она не обращалась. Официальные письма не поступали ни на фракцию, ни на партию. Если бы такое письмо поступало, то, конечно, мы собирались бы Национальным советом общин нашей партии, мы собирали бы и политсовет, рассматривали бы этот вопрос. А сейчас это возможно как какой-то хайп в социальных сетях. Возможно, это некий личный конфликт. Мне кажется, что сейчас мне комментировать эти вещи — не совсем правильно. Будет официальное обращение — будут собираться высшие руководящие органы партии, будет рассматриваться, что там происходит.

— Я только напомню, что депутаты работают за деньги украинских налогоплательщиков. Поэтому когда звучат такие обвинения, я считаю, их надо хотя бы обсудить.

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