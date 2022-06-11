Как распадется страна Путина. Неудачная война приведет РФ к хаосу и разделению на несколько составных частей — исследование НВ 11 июня, 11:29 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Россия подходит к следующей стадии распада империи, уверены ряд экспертов и аналитиков (Фото:Коллаж НВ)

РФ могут покинуть республики Кавказа, Татарстан потребует настоящей автономии, а Якутия откажется «кормить Москву», — таким может стать ближайшее будущее страны-агрессора.

Недавно кремлевский диктатор Путин примерил на свои старческие плечи исторические одеяния первого российского императора Петра І, представив себя в роли нового «собирателя земли русской». Таким образом он попытался обосновать полномасштабную войну против Украины.



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Но некоторые авторитетные эксперты уверены: неудачи на фронте сделают Путина не собирателем, а разбивателем империи под названием РФ, запустив в этом образовании из двух сотен этносов центробежные процессы. Тем более, что часть национальных регионов имеют все шансы как минимум на экономическую самостоятельность. А есть и такие, которые исторически стремятся к суверенитету.



Лоскутная империя



Вероятность конфликта Москвы с национальными республиками РФ на фоне войны с Украиной неумолимо возрастает. В этом уверен Пол Гобл, 73-летний американский профессор Института мировой политики, специалист по этническим и религиозным вопросам Евразии. Процесс потери российским центром управляемости над регионами, по его мнению, уже стартовал.



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