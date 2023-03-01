Неизвестные реформаторы. Какие депутаты инициировали больше всего реформ в 2022 году 1 марта, 10:04 С 1 января по 31 декабря 2022 года больше всего реформаторских законопроектов инициировали народные депутаты — 81 (Фото:vinrda.gov.ua)

В 2022 году эксперты Индекса реформ зафиксировали 164 нормативно-правовых акта, которые оказывают значительное влияние на «правила игры» в Украине. Среди этих документов — 119 законов. Обычно самые масштабные изменения в стране вводятся именно законами, ведь они имеют высшую юридическую силу после Конституции Украины



Елизавета Доронцева, аналитик Вокс Украина проанализировала, кто разработал и внес в Верховную Раду наибольшее количество реформаторских законопроектов.

Рисунок 1. Реформаторские документы по видам, количество / Фото: Данные Вокс Украина

Источник данных: расчеты автора на основе Индекса реформ, период с 01.01.2022 по 31.12.2022, три международных соглашения, инициаторами которых являются международные субъекты, не отражены на рисунке.

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С 1 января по 31 декабря 2022 года больше всего реформаторских законопроектов инициировали народные депутаты — 81. 76 законов получили положительные оценки экспертов, один получил ноль баллов, а еще четыре оказались антиреформами — это законы о налоговых и таможенных льготах для развития индустриальных парков, о локализации машиностроительной отрасли и изменения в закон «О лекарственных средствах» по ограничению импорта лекарств из России и Белоруссии.

Иногда фактические авторы законопроектов остаются «в тени» — например, когда министерства или НБУ представляют разработанные ими законопроекты через депутатов или президента для ускорения их принятия (в таком случае законопроект имеет меньше раундов согласований). Однако определить «настоящих» инициаторов законодательных актов из открытых источников почти невозможно. Поэтому в этом исследовании мы опираемся на формальных инициаторов, указанных в карточках законопроектов. В статье мы оцениваем участие народных депутатов только в разработке и представлении реформаторских законопроектов, хотя это не единственный показатель эффективности работы того или иного народного избранника. В статье 24 Конституции Украины приведены и другие обязанности народного депутата: непосредственное участие в заседаниях Верховной Рады; личный прием граждан; информирование избирателей о своей депутатской деятельности; представление интересов своей фракции в комитетах и комиссиях.

Рисунок 2. Распределение реформаторских законопроектов по субъектам законодательной инициативы / Фото: Данные Вокс Украина

Источник данных: расчеты автора на основе Индекса реформ, период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Среди 415 депутатов, действующих на конец 2022 года, только 342 отметились среди инициаторов реформаторских или антиреформаторских (по данным Индекса реформ) законов, поэтому именно они разделили между собой 119 мест рейтинга (у некоторых депутатов совпали итоговые баллы за инициированные законы).

310 депутатов получили положительную оценку в рейтинге — от 0,5 до 25,05 баллов. 26 — отрицательную от -0,05 баллов до -4,8 баллов. Шесть нардепов участвовали в разработке законов, попавших в Индекс реформ, но получивших общий балл 0.

Топ-12 творцов изменений

Самые большие баллы в рейтинге получили двенадцать народных депутатов. Все они из фракции «Слуга народа». Это неудивительно, ведь депутатам монобольшинства гораздо легче доводить до принятия свои законы, чем представителям других партий. Однако интересно, что на вершину рейтинга попали депутаты и депутатки, чьи имена мало известны широкой общественности. А вот среди антиреформаторов легче найти знакомые фамилии.

Топ-12 реформаторов

Полный рейтинг депутатов доступен по ссылке .

Главы фракций и так называемые «публичные лица» — нардепы, чаще всего появляющиеся в медийном пространстве, в 2022 году оказались посередине рейтинга. Однако трое глав фракций — Давид Арахамия («Слуга Народа»), Юлия Тимошенко («Батькивщина») и Юрий Бойко (ПЗЖМ) — по итогам года оказались антиреформаторами.

Топ-10 антиреформаторов

Полный рейтинг депутатов доступен по ссылке .

Лидер рейтинга 2021 года — Даниил Гетманцев («Слуга Народа») — в 2022 году спустился на 23 место в рейтинге с общим баллом 11 за четырнадцать законопроектов, а Галина Третьякова, которая в 2021 году также получила высокий балл, по итогам 2022 года оказалась на 27 месте с баллом 10,3 за работу над девятью законопроектами. Народная депутатка Марьяна Безуглая, которая в 2022 году часто оказывалась в эпицентре медийного внимания, получила 9,2 балла за двенадцать законопроектов, которые обеспечили ей 32 место в рейтинге.

Глава фракции «Европейская Солидарность» Петр Порошенко занял 97-е место благодаря работе над одним законопроектом, который принес ему 1 балл. Народный депутат Нина Южанина разделила 97 место с главой фракции благодаря одному инициированному закону. Одну из самых высоких оценок в «Евросолидарности» — 5 баллов — получил нардеп Владимир Вятрович, инициировавший четыре важных законопроекта, что обеспечило ему 65 место в общем рейтинге.

Глава партии «Голос» Кира Рудык заняла 79 место. Она получила 3,25 балла за три инициированных законопроекта, а один из самых медийных нардепов партии Ярослав Железняк — на 35 месте с 8,75 баллами за семь инициированных законопроектов.

В какой фракции больше всего инициаторов реформ?





Рисунок 3. Процент инициаторов по фракциям / Фото: Данные Вокс Украина

Источник данных: расчеты автора на основе Индекса реформ, период с 01.01.2022 по 31.12.2022





Рисунок 4. Средний балл по фракциям / Фото: Данные Вокс Украина

Источник данных: расчеты автора на основе Индекса реформ, период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Первой по проценту участвовавших в создании важных законов депутатов оказалась фракция «Доверие», которая была образована в 2019 году депутатами-мажоритарщиками — из 18 депутатов, входящих во фракцию, только один не участвовал в написании законов, попавших в Индекс реформ. Эта фракция также первая по количеству инициированных реформ на одного депутата. Однако инициативность не всегда синоним качества, поэтому 3 из них оказались активными в написании антиреформ — и это наибольший процент антиреформаторов (18%) среди всех фракций. Однако ни одного депутата, который бы принял участие в написании антиреформ, нет во фракциях «Голос» и «За майбутне».

По среднему баллу на вершине рейтинга «Слуги народа» и фракции, часто инициирующие законы вместе с ними — «Голос» и «За майбутне».





Коллективная работа

Абсолютное большинство законов от депутатов (77 из 81) были разработаны группами нардепов из разных фракций. Только четыре закона имеют одного инициатора (объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстраха (инициатор — Михаил Папиев), закон о двусторонних договорах на рынке электрической энергии (инициатор — Юрий Камельчук), о защите государственных информационных ресурсов (инициатор — Александр Федиенко) и об осуществлении технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения в этой области (инициатор — Артем Черноморов).

Рисунок 5. Законопроекты, попавшие в Индекс реформ, по количеству инициаторов / Фото: Данные Вокс Украина

Источник данных: расчеты автора на основе Индекса реформ, период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Чаще народные депутаты подают законопроекты небольшими группами — до 20 соавторов. Больше всего инициаторов в 2022 году имели следующие законопроекты: о стимулировании украинского книгоиздания — 64 инициатора, авторское и смежные права — 59 инициаторов, добровольный порядок взятия женщин на военный учет — 56 инициаторов, а также о развитии добровольной пожарной охраны в общинах — 48. Такое количество инициаторов упрощает принятие закона, ведь с большой вероятностью авторы поддержат его на заседании ВРУ.

Кого больше среди реформаторов: женщин или мужчин?

76 из 83 нардепок за год инициировали хотя бы одну реформу. Следовательно, доля инициативных депутаток — 92%. Средний балл нардепок в рейтинге — 5,4. Эти показатели выше прошлогодних — в 2021 году в рейтинг вошли 72 народных депутатки (89%), их средняя оценка за инициирование реформ составляла 4,8.

Наивысшую положительную оценку за 2022 год получила Виктория Кинзбургская, занявшая шестое место в общем рейтинге. Меньше всего баллов у Юлии Тимошенко и Людмилы Буймистер, получивших -1,5 баллов. В целом же среди женщин оказалось семь антиреформаторок.

Среди народных депутатов-мужчин в прошлом году 260 инициировали хотя бы одну реформу, то есть инициативными были 80%. Их средний балл составил 4,1. Как и народные депутаты, в 2022 году мужчины нардепы улучшили свои баллы по сравнению с 2021 годом: тогда количество инициативных нардепов составляло 237 (70%), при этом средний балл был 2,7. Самый высокий положительный балл получил лидер общего рейтинга Павел Фролов, а самая низкая оценка у Сергея Таруты (-4,8). В общей сложности антиреформаторами в прошлом году стали 19 мужчин.

Что инициировали Кабинет Министров и президент

Важнейшие для продолжения реформ и евроинтеграции законопроекты в 2022 году разрабатывались преимущественно в сотрудничестве с Офисом президента или центральными органами исполнительной власти. Поэтому субъектами их представления в Верховную Раду выступили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, Денис Шмыгаль в прошлом году зарегистрировал в Верховной Раде 27 законопроектов, принятых и попавших в Индекс реформ. Большую часть внесенных премьером законопроектов составляют секторальные реформы. Наибольшие баллы получили законы о химической безопасности и управлении химпродукцией, новая редакция закона об официальной статистике, изменения в Таможенный кодекс, необходимые для присоединения Украины к «таможенному безвизу», закон о фрилансе, закон об административной процедуре, а также о сотрудничестве с Международным уголовным судом. Общий балл премьера в 2022 году составил 31,4 балла и если бы он участвовал в общем рейтинге вместе с депутатами, то по сумме баллов занял бы первое место.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году инициировал 11 реформаторских законов. В основном это законы, имеющие значительную евроинтеграционную составляющую или ратифицирующие международные документы. Это законы, необходимые для таможенного безвиза — о присоединении Украины к Конвенциям о процедуре совместного транзита и об упрощении формальностей в торговле товарами с Евросоюзом; ратификация Стамбульской конвенции; ратификация Соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиационном пространстве; присоединение Украины к Европейской организации публичного права; ратификация Протокола о праве, применяемого к обязательствам о содержании. Среди секторальных реформ, инициированных Зеленским, — закон об окружающей среде и закон, упрощающий предпринимателям передачу информации о конечных бенефициарах в Единый реестр юридических и физических лиц. Суммарный балл Владимира Зеленского составил 15,5 и если бы он участвовал в общем рейтинге с народными депутатами, то оказался бы на двенадцатом месте.

Вывод

Присутствие народных депутатов от «Слуги Народа» на вершине рейтинга не является неожиданностью, поскольку фракция монобольшинства имеет гораздо больше рычагов, чтобы довести инициированные законопроекты до принятия. Однако если сравнивать фракцию не с другими, а с ее достижениями раньше, то «Слуги Народа» оживили разработку реформаторских законопроектов: в 2021 году таких было 69, а в 2022 — 78.

Хотя другие фракции не всегда могут присоединиться к разработке реформ из-за «самодостаточности» монобольшинства, они точно могут ограничить свое участие в антиреформах — и это должно стать их задачей на ближайшее будущее, чтобы не подвешивать своими действиями движение Украины вперед.

Статья предоставлена Вокс Украина

