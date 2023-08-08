Не понимают, что совершили ужасное. Профессор Йеля — о пороках россиян и риске того, что поражение РФ в войне может оказаться ее победой 8 августа, 12:15 NV Премиум Результатом действия российской пропаганды внутри РФ профессор философии Джейсон Стэнли называет отсутствие доступа большей части россиян к объективной реальности. (Фото:REUTERS / Максим Шеметов)

Джейсон Стэнли, профессор Йельского университета, — о главных отличиях украинского общества от российского, присущих им разных типах пропаганды и трансгендерной женщине, которая стала в Украине спикером военных

С Джейсоном Стэнли, профессором философии Йельского университета и автором бестселлеров Как работает фашизм и Как работает пропаганда, NV встречается в по-летнему опустевшем холле Киевской школы экономики. Именно здесь профессор Стэнли проводит серию семинаров, посвященных фашизму и колониализму, для украинских слушателей. В Украину топовый преподаватель престижного вуза приехал, по его собственному признанию, не только учить, но и учиться у молодой демократии, которая борется за свое существование и надежды будущего.

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В интервью NV он объясняет природу современной пропаганды, рассказывает, почему современная Россия является новым фашистским государством в Европе, и называет те риски, которые ожидают Украину как демократию после победы.

— Как вы, как исследователь, определяете пропаганду?

— Существуют разные виды пропаганды. Есть пропаганда, которая имеет целью апеллировать к страху, минуя рациональность, и заставить людей просто бояться, чтобы они не думали, а сразу чувствовали, что нуждаются в защите, не обдумывая ситуацию. Так бывает, когда вам говорят, что кто-то является вашим смертельным врагом, и вам лучше немедленно его убить, иначе вы будете в опасности. Это создание страха, который обходит мышление.

Существует другой тип пропаганды, который вы часто видите в политике, это то, что я называю подрывной пропагандой, когда вы используете политический идеал против этого самого политического идеала. То есть, вы используете термин «свобода», чтобы бороться против реальной свободы. Да, южные штаты США во время Гражданской войны заявляли, что борются за свободу. За какую свободу они боролись? За сохранение рабства.

В случае с Россией мы видим этот тип пропаганды очень четко. Они фашисты и одновременно говорят, что борются с фашизмом. Следовательно, себя они называют антифашистами и используют антифашизм на службе фашизма. Антифашизм — это важный идеал. И то, что делают россияне, они высмеивают антифашизм и тем самым искажают.