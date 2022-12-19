Сбиты 30 из 35 дронов. О каких результатах украинской ПВО можно говорить сейчас — отвечает эксперт 19 декабря, 20:30 Эксклюзив НВ Последствия российской атаки дронами на Киев, 19 декабря 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Михаил Жирохов, военный эксперт, рассказал в эфире Радио НВ о результатах работы украинских сил ПВО во время последней атаки дронами Киева и Киевской области.

— Сегодня сбили [30 дронов, почти] 20 летели в направлении Киева. Что мы должны понимать под мощностями, а скорее под верхним пределом наших ПВО? Пять все же попали в объекты.

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— Понимаете, беспилотники, несмотря на то, что они используются уже несколько месяцев, еще достаточно непростая цель для нашей ПВО. И потому, что даже сбили большинство — это огромное достижение.

— А мы можем как-то это количество, то есть, условно говоря, если оккупанты непосредственно по Киеву, или какому-то другому городу запустят 50, то более 20 или более 40 сбить не можем. Как это можно приблизительно нам, гражданским, понять?

— Понять невозможно, потому что кроме ПВО против Shahed работают и мобильные группы — это ЗУ-23−2, это разные крупнокалиберные пулеметы, которые находятся на какой-то мобильной базе, они тоже работают. Следует понимать, что атака была на две, три цели. И россияне рассчитывали на то, что большая часть этих Shahed будут сбиты.

— Давайте теперь по заявлению Главного управления разведки Минобороны. Там Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки, заявил, что сейчас ВС Украины уже проводят операции на территории России. Это операции очень сложные. Как мы должны опять же понимать эффективность, возможности украинских специальных людей?

— Возможности очень сильные. Достаточно вспомнить, например, атаку на аэродром Саки в оккупированном Крыму, и оккупированная Херсонщина, оккупированное Запорожье, где постоянно говорят о каких-то партизанских отрядах, проводящих диверсионные акты. Но фактически это все именно ГУР, и именно эти такие секретные люди, они делают свою работу.

— А собственно о выборе объектов. <...> Вот как мы должны понимать выбор целей, чтобы это были, условно говоря, конвенционные цели. Потому что Россия действует тактикой террора, а об украинских защитниках этого не говорят. Вот как это выглядит?

— Все происходящее в России относится к такой категории украинских диверсий. Но я бы 90 процентов из этого говорил бы о том, что после санкций инфраструктура Россия начинает разваливаться. И большинство, например, тот же пожар в Иркутске — то, что деградация переполняет инфраструктуру и еще много таких есть.

Что касается обстрелов пограничной территории, то здесь очень трудно сказать: это именно от зенитных ракет, которые россияне «пуляют» по каким-то целям, например, разведывательным дронам, а где-то это работа украинской артиллерии. Фактически, если смотреть на линию столкновения, то украинская артиллерия работает только по конвенционным целям: по складам, по казармам. И те поражения, в том же Белгороде или Курске — очень тяжело отнести к работе украинских Вооруженных сил.

— А как это джентльменское соглашение, которое Россия не придерживается, как оно должно выглядеть в целом. <...> Собственно конвенциональность такого пути, что иногда хорошие персонажи немного нарушают правила, но это выглядит как законная цель. Как это в таком джентльменском виде мы должны понимать?

— Прежде всего нужно сказать, что, как правило инфраструктура гражданская, она не является объектами для атаки. Это такая негласная договоренность, которая была, но Россией она не выполняется, в том смысле, что удары по тепло-, гидроэлектростанциям они не приводят к каким-либо существенным изменениям на линии фронта. Да, логистика становится непонятной, нужно что-то делать, но в целом это не приводит к таким результатам. Кроме того, есть такие негласные договоренности во всем мире, что, например, удары по больницам или больницам — они недопустимы в любом конфликте.

— Давайте теперь по ситуации на фронтах. Счастье Луганской области, там сообщалось, что силы сопротивления уничтожили штаб оккупантов — 16 погибших, 40 получили ранения. Это сообщение от Центра национального сопротивления в Мелитополе, что оккупанты готовятся к уличным боям. Я понимаю, что это разные участки фронта: Луганщина и Запорожская область. Но все равно, как бы мы охарактеризовали, что сейчас в голове у агрессоров?

— То, что у них [в голове] никто не знает, кроме них самих. Но есть такие сообщения, что все же негласные или гласные договоренности России с МАГАТЭ есть, они проходят уже финальную фазу и очень скоро мы можем, буквально до конца этого года, увидеть жест доброй воли в Запорожской области. Но до каких границ, до каких моментов — пока непонятно. Относительно Счастья и некоторых районов под Луганском, это опять-таки я должен сказать, что это работа украинской артиллерии. И фактически, например, по Счастью есть информация, что отработали HIMARS.

— Сегодня запланирована встреча белорусского самопровозглашенного диктатора Лукашенко и Путина, который, более того, едет в Минск и не вызывает к себе в Москву своего вассала.

Есть предупреждение, и была фраза господина Залужного, что, возможно, где-нибудь в начале следующего года или весной следующего года может быть наступление с территории Беларуси. Какова программа максимум для Путина сейчас, что мы должны понимать?

— Нужно понимать, что российские войска сейчас потеряли наступательный порыв, наступательные возможности. Им сейчас очень важно эту стратегическую инициативу перехватить от украинской армии и начать какие-либо активные боевые действия. Это подталкивает и внутренняя ситуация в России и ситуация вообще на фронтах — нужно что-то показывать. А здесь важна может быть скоординированная атака на каком-либо направлении и плюс удар со стороны Беларуси.

— Давайте теперь о конкретных ситуациях на фронтах. Северная Луганщина: Сватово, Кременная, там шли бои уже последние месяцы, и ситуация вокруг Сватово, вокруг Кременной выглядела так, что у наших защитников есть возможности оттеснить оккупантов. Что мы должны понимать сейчас?

— Там вязкая оборона со стороны россиян и вязкие атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Потому что там все же география на стороне, к сожалению, агрессора. И потому там сейчас невозможно организовать прорыв обороны. Наши войска действуют отдельными мобильными группами, которые препятствуют логистике, но так чтобы коренным образом изменить ситуацию, и перерезать, например, путь Кременная-Сватово, пока нет сил и средств это сделать.

— Донетчина: Бахмут, Авдеевка, эти населенные пункты, которые месяца четыре, а может, и более точно в топе новостей, об этих местах говорят как о самых горячих <...> Что мы должны понимать об этом направлении?

— Это направление очень и очень горячее, как и последние недели, но говорить о том, что там у нас полностью ситуация очень плохая, я бы не стал. На некоторых направлениях, например, восточном пригороде Бахмута, уже есть некоторые очень победоносные реляции с нашей стороны. Но пока Генеральный штаб об этом не говорит, и мы не будем говорить.

И есть, к сожалению, направления, где вагнеровцам удается благодаря преимуществу в личном составе, в его количестве, реально продвинуться. Но опять же никаких моментов, таких, которые могут привести к сдаче города, или глобальным результатам, там нет. Бои, конечно, очень тяжелые, и ротация — люди не выдерживают, техника не выдерживает. Плюс погодные условия, они в последние дни значительно ухудшились.

— А что мы должны понимать о левобережной части Херсонской области и действиях там? Потому что это направление тоже считается потенциально важным, все направления важны, но это, возможно, самое важное направление.

— Российские генералы понимают, что одно из перспективных направлений для наступления ВСУ — именно там. Поэтому они сейчас готовятся к обороне: они строят фортификационные сооружения, подтягивают силы. Им, конечно, очень непросто, потому что постоянные удары по складам, логистике. И даже если они не попадают в своды Генерального штаба, это не значит, что этого нет. Есть постоянно удары по Бердянску, есть удары и по окрестным населенным пунктам.

А опять же, я не думаю, что Генеральный штаб и господин Залужный, зная о подготовке россиян, пойдут в лобовое наступление. Тем более что Залужный за эту войну показал себя очень неординарным военачальником, который может разные сюрпризы для противника готовить. Поэтому даже если мы говорим о том, что мы будем наступать на запорожском направлении, это не значит, что мы там будем наступать.

— И еще одна информация, которая должна быть подтверждена сегодня. Великобритания планирует на следующий год передачу огромного количества артиллерийских снарядов, речь идет о сотнях тысяч. Я как гражданский в этой новости читаю фразу о том, что точно в ближайшие месяцы завершения войны трудно ожидать. Как мы должны это воспринять?

— К сожалению, уже понятно, что Запад готовится к длительной войне, а когда начинается война на истощение, то основное, что нужно, — это боеприпасы, это снаряды или ракеты, патроны — это необходимо. Мы понимаем, что сейчас без больших потерь переломить ситуацию, к сожалению, невозможно. Нужна подготовка, требуется больше оружия, больше боеприпасов.

— Очень показательный материал вышел в одном из самых влиятельных американских изданий с чуть ли не прямой критикой правительства Израиля и намеками со ссылкой на информированные источники, что между Израилем и США на какую-то финальную стадию выходят договоренности, чтобы Израиль взял чью-то сторону в этой войне. И это должна быть сторона Украины, и усилил ей свою поддержку. Как вы оцениваете возможности такого решения израильского правительства? И чего нам прежде всего ожидать?

— Очень трудно говорить о позиции Израиля, потому что Израиль, помимо обязательств перед Соединенными Штатами, имеет под боком российскую военную базу в Сирии, имеет огромные проблемы со стороны Ирана, со стороны Хамаса. Когда израильские политики говорят о поддержке Украины, они говорят крайне осторожно.

Потому что любой позитивный выпад в сторону Украины отражается на внутренней безопасности этого государства. Поэтому возможности Израиля по поддержке есть, однако не будем забывать о беспилотниках, о боеприпасах, о многих других вещах. Но политически нужно говорить о том, что израильтяне, израильские политики думают, прежде всего, о собственной безопасности, безопасности своего народа. Полагаю, это очень правильно.