Как прошла инаугурация Зеленского. Фоторепортаж 20 мая, 18:30 1616 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины REUTERS / Valentyn Ogirenko

20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Приняв присягу, Зеленский произнес речь, в которой объявил о роспуске Верховной Рады через два месяца и призвал депутатов принять за этот срок ряд важных решений.

В частности Зеленский призвал парламент отменить неприкосновенность депутатов и судей, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и уволить глав силовых структур — СБУ, ГПУ и Минобороны. Зеленский также призвал Кабмин уйти в отставку.

После этого президент по красной дорожке прошел к Мариинскому дворцу, где ему как новому Верховному главнокомандующему присягнули руководители всех видов Вооруженных сил Украины.

После завершения официальной части инаугурации Владимир Зеленский отправился принимать иностранные делегации в Мариинском дворце.

НВ публикует фоторепортаж с инаугурации нового президента Украины.