Как прошла инаугурация Зеленского. Фоторепортаж
20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Приняв присягу, Зеленский произнес речь, в которой объявил о роспуске Верховной Рады через два месяца и призвал депутатов принять за этот срок ряд важных решений.
В частности Зеленский призвал парламент отменить неприкосновенность депутатов и судей, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и уволить глав силовых структур — СБУ, ГПУ и Минобороны. Зеленский также призвал Кабмин уйти в отставку.
После этого президент по красной дорожке прошел к Мариинскому дворцу, где ему как новому Верховному главнокомандующему присягнули руководители всех видов Вооруженных сил Украины.
После завершения официальной части инаугурации Владимир Зеленский отправился принимать иностранные делегации в Мариинском дворце.
НВ публикует фоторепортаж с инаугурации нового президента Украины.
Инаугурация Владимира Зеленского
20 мая 2019 года состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского