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Как прошла инаугурация Зеленского. Фоторепортаж

20 мая, 18:30
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Как прошла инаугурация Зеленского. Фоторепортаж - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины

20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Приняв присягу, Зеленский произнес речь, в которой объявил о роспуске Верховной Рады через два месяца и призвал депутатов принять за этот срок ряд важных решений.

В частности Зеленский призвал парламент отменить неприкосновенность депутатов и судей, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и уволить глав силовых структур — СБУ, ГПУ и Минобороны. Зеленский также призвал Кабмин уйти в отставку.

После этого президент по красной дорожке прошел к Мариинскому дворцу, где ему как новому Верховному главнокомандующему присягнули руководители всех видов Вооруженных сил Украины.

После завершения официальной части инаугурации Владимир Зеленский отправился принимать иностранные делегации в Мариинском дворце.

НВ публикует фоторепортаж с инаугурации нового президента Украины.

Инаугурация Владимира Зеленского

20 мая 2019 года состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского

Теги:   Инаугурация Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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