Как проходят выборы в Одесской области: выстрелы, "минирования" участков и разбитый термометр

Взрывчатку на изибирательных участках не нашли

В Одесской области полиция проверяла информацию о заминировании четырех избирательных участков в Великомихайловском и Ширяевском районах. Там проходят выборы в территориальных общинах.

Как сообщает полиция Одесской области, сообщение поступило по спецлинии 102 в 8:02.

На участках работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Позже полиция Одесской сообщила, что по состоянию на 13:30 избирательные участки в Ширяевском и Великомихайловском районах проверены. Взрывоопасные предметы и вещества не обнаружены. Работа всех четырех участков возобновлена.

В селе Цебриково вблизи избирательного участка стреляли из травматического оружия.

"Один из граждан выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие", - сообщили в полиции.

В результате происшествия никто не пострадал. В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция Одесской области также сообщает, что в результате событий в селе Цебриково Великомихайловского района 2 июня в отдел полиции доставили четырех человек.

Двое из них привлечены к административной ответственности по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Еще двое являются фигурантами уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В субботу, 2 июня, полиция сообщила, что в результате конфликта в Цебриково пострадало 13 правоохранителей. Этому предшествовало анонимное сообщение о заминировании участка.

Пресс-служба партии Батькивщина заявила, что пострадал также депутат Черноморского горсовета от этой политсилы Василий Бугайчук.

Батькивщина выступает против повторных выборов в Цебриковской объединенной общине, назначенных на 3 июня.

Кроме того, на полу избирательного участка в селе Вишневое Великомихайловского района найдены осколки стекла от разбитого термометра. Работники полиции обследовали помещение. Предварительно следов ртути обнаружено не было.

Сейчас на месте происшествия ожидают сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медиков. К их приезду доступ избирателей на участок ограничен. Члены избирательной комиссии письменно отказались покидать участок.