Неожиданный гость Зеленского. Зачем глава Госдепа США приезжал в Киев 8 сентября, 23:33 Энтони Блинкен с известным псом Патроном (Фото:Genya Savilov/Pool via REUTERS)

Предостережение от новых провокаций Москвы или символ поддержки Вашингтоном Украины, — как представители президентской команды и эксперты оценивают короткую командировку Энтони Блинкена в Украину.

«Вспышка далекой звезды» — такими словами можно охарактеризовать визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 8 сентября. Он уже несколько часов находился в главном городе Украине, прибыв туда без каких-либо анонсов, и лишь затем в СМИ появились сообщения о том, что глава американской дипломатии совершает уже второй за время полномасштабной войны вояж в столицу борющейся за свою свободу страны.

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С таким же запозданием в медийном сопровождении прошел весь визит. Постфактум стало известно, что Блинкен в компании знаменитого пса Патрона посетил детскую больницу Охматдет, где встретился с пострадавшими от рук российских оккупантов юными украинцами. Затем выяснилось, что американский гость успел побывать в Ирпене.

Блинкен встретился и со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, и непосредственно с Владимиром Зеленским. Последний вручил гостю орден Князя Ярослава Мудрого. И поблагодарил в его лице США за поддержку.

Затем на сайте Белого дома появилось официальное заявление Блинкена по поводу встречи с Зеленским. В нем глава Госдепа пояснил, что проинформировал украинского лидера о выделении его стране военной помощи на $675 млн. «Сегодня мы также уведомляем Конгресс о нашем намерении предоставить дополнительные $2,2 млрд в виде долгосрочных инвестиций в рамках иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей», — добавил Блинкен. И уточнил, что эти намерения доведут общую военную помощь Украине, предоставленную за время работы администрации Джо Байдена, примерно до $15,2 млрд.

«Сам по себе визит — это хороший сигнал поддержки Украине», — заявил в беседе с НВ Александр Мережко, глава парламентского комитета по международным отношениям и представитель монобольшинства.

Параллельно с появлением главы Госдепа в Киеве в Германии проходила уже пятая международная встреча глав оборонных ведомств полусотни стран в формате Рамштайн. На ней министр обороны США Ллойд Остин пояснил, что за суммой $675 млн скрываются 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, многоцелевые внедорожники Humvees, бронированные машины скорой помощи, системы искусственного интеллекта и стрелковое оружие.

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