Операция переносилась на несколько дней. Как началась деоккупация Харьковской области — рассказ с первой линии фронта 12 сентября, 15:53 Эксклюзив НВ Боевая работа украинской артиллерии на линии фронта, сентябрь 2022 (Фото:Игорь Ткачев / Генштаб ВСУ)

Контрнаступление ВС Украины в Харьковской области было амбициозным замыслом, который заставил оккупантов покинуть не только занятые ими позиции, но и оставить десятки единиц техники и дорогостоящего вооружения, рассказал Радио НВ Сергей Филимонов, лидер движения Гонор.

— Мы очень пристально следим за теми новостями, которые есть в Харьковской области, это что-то фантастическое. Все на этой адреналиновой игле, просто невероятные вещи происходят, все супергерои. Должен спросить вас, можете ли вы сказать, где находитесь? Какие обстоятельства, что происходит там, где вы сейчас?

Видео дня

— Я нахожусь в Харьковской области, на первой линии. Сейчас линия строится по реке Оскол. Что происходит? Эта операция долго планировалась, расскажу, может, несколько секретов, она даже переносилась на несколько дней по определенным причинам. Лично я, когда впервые о ней услышал, очень обрадовался, что контрнаступление началось не только на юге страны, но и на востоке.

План был очень амбициозный, на самом деле сейчас происходит следующее: вторая армия мира просто бежит, бросает своих людей, технику, вооружение, бросает очень редкое вооружение, которое нам удалось захватить, и убегает. Поэтому сейчас есть места, где все же продолжаются бои, боями это назвать трудно в плане таких боев, которые мы видели в Серебрянке, Белогоровке, Лисичанске, Северодонецке.

Это больше можно охарактеризовать как зачистки от оккупантов, которые прячутся в подвалах, переодеваются в гражданскую форму, которых забыли в лесах, посадках и т. д.

— Интересно, если это можно рассказать, как для вас и вашего подразделения началась эта активная фаза контрнаступления? Если мы здесь все правильно понимаем, все началось 8 сентября, с чего для вас все началось?

— Для меня это началось с освобождения Балаклеи, мы с ребятами с самого утра зашли и закрепились на Арсенале, это склад в Балаклее, где было вооружение, которое держали боевики. А дальше все дни у меня идут как один, я не знаю, какой день недели, не знаю, какое число даже сейчас.

В некоторые дни нам удавалось много поспать, один день точнее, в другие дни я спал несколько часов, сегодня тоже спал несколько часов. Мы постоянно идем вперед, вперед, вперед, вот так.

— Насколько вы офигели от того, как они начали убегать, насколько они не были готовы к столь мощным действиям со стороны ВСУ?

— Когда я видел те укрепрайоны, которые у них есть, когда я видел то количество техники, мы в интернете все видели, что уже началось обсуждение даже в российских телепрограммах о готовящемся контрнаступлении. Лично я думал, что нам предстоит очень тяжелое кровопролитное сопротивление со стороны оккупантов.

Но когда мы их начали проламливать и они стали убегать, я был очень приятно поражен, и я считаю, что это большая заслуга руководства Вооруженных сил Украины, большая заслуга Залужного и многих командиров, которые планировали эту операцию.

Также очень важно, что это большая заслуга волонтеров, потому что мы пользовались приборами ночного видения, машинами, формой, нас грело термобелье, которое передавали волонтеры. И нас очень согревала вся поддержка украинцев, миллионов украинцев, которые переживали за нас и радовались нашим успехам.

— Вы понимаете, в чем была ошибка россиян? Сейчас же они, вероятно, будут делать какую-то работу над ошибками. Почему они так не ожидали наших действий?

— Ситуация с победой Украины неизбежна, у меня даже нет сомнений и не было их с первого дня. Я не знал, на какой точке мы сможем их остановить, но точно знал, что мы обратно отвоюем свою территорию и будет освобождено все, в том числе и Крым, и Донбасс, и Луганск. Хочу рассказать одну историю, которая очень сильно мотивирует лично меня, и наличие таких подразделений как, например, 80-я десантно-штурмовая бригада в украинской армии, многих других бригад.

Они дают очень большую мотивацию, очень большую веру в ВСУ. Например, есть такое очень маленькое село Верхнекаменское, находится возле Лисичанска. Я видел героизм этих ребят, который мотивирует, дает веру в ВСУ. Когда один батальон держал в день по четыре танковых атаки, когда ехало по 10 танков, шло просто море пехоты, ребята держали, вцепились зубами в землю, несмотря на раненых, погибших, они смогли отстоять маленькое село, которое дальше, я считаю, будет хорошим местом, откуда мы начнем освобождение Луганской области.

И таких историй я могу рассказать очень много, когда мы, имею в виду украинцы, Вооруженные силы, героически боремся за каждый сантиметр нашей земли. А по русне мы видели ситуацию, когда они отступали из Киевской, Сумской, Черниговской областей. Там было видно, что у этих людей нет такой мотивации, как у нас, поэтому эти события в Харьковской области закономерны, они будут продолжаться и в Херсонской области, и на Донбассе и т. п.

— О Харьковской области появилась [информация], что россияне хотят полностью отойти оттуда, они это называют сворачиванием. Верите ли вы, что это действительно произойдет? Что это значит для нас?

— У них нет выбора. Если они не уйдут, будут здесь мертвыми лежать или в плену сидеть. Здесь достаточно много мотивированных и сильных организмов, подразделений, которые сильно настроены освободить Харьковскую область и перейти немного ниже. Что это значит?

Очевидно, что уже сейчас российские войска совершенно деморализованы, они посыпались, если простыми словами. Сейчас нужно пользоваться этим моментом, идти дальше, дальше, дальше, освобождать нашу страну.

— Я точно знаю, что вы взяли в плен оккупантов. Что это за пленные, что за люди?

— Это обычные ситуации, тривиально здесь сейчас, когда российские солдаты переодеваются в гражданскую форму и пытаются бежать. Сегодня одного такого мы поймали в лесополосе, передали контрразведке СБУ, таких историй сейчас десятки, а может, даже сотни в день происходит здесь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.