Мужа застрелили, жена и трое детей пропали без вести: как Большая Дымерка пережила оккупацию — репортаж НВ 13 апреля, 08:01 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Большая Дымерка (Фото:НВ / Александр Медведев)

В поселке, расположенном недалеко от Броваров, продолжается подсчет жертв российской агрессии. По предварительным данным, речь идет о 67 мирных людях. Сколько местных пропало без вести, сейчас неизвестно вообще

В Большой Дымерке в Броварском районе Киевской области до войны жило 15 000 человек. До последнего, рассказывают местные жители, они не верили, что россияне могут оккупировать поселок, уничтожить дома и расстреливать гражданских, поэтому оставались дома. Однако в ночь на 8 марта ситуация изменилась. В это время оккупанты начали заходить в окрестные села. 8 марта начались постоянные и хаотичные обстрелы, а первый массивный обстрел Большой Дымерки пришелся на 12 марта. «Стреляли хаотично — куда угодно и как угодно», — рассказывает местная жительница Людмила. Она не может точно вспомнить хронологию событий, но рассказывает, что оккупанты пришли в дом к ее дочери.

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«Зашли в начале марта, после 8-го. 8 марта мы были на рынке. А потом вдруг стрельба со стороны Богдановки (село в 6 км от Большой Дымерки — ред.). Через несколько минут все разбежались — кричали, что танки уже идут сюда. Мы все дома сидели, никто никуда не ходил. Я не могу передать, как они вели себя. К дочке моей зашли, попросили закурить и хлеба. Увидели, что там бабушка лежачая. Дочь очень-очень просила не убивать их. Слава богу, что так и произошло», — рассказывает женщина, не сдерживая слез.

Большая Дымерка / Фото: НВ / Александр Медведев

Она вспоминает, что Залесскую улицу заняли российские танки, а на Парниковой россияне расстреливали дома и людей. «Какая машина едет — расстреливали, убивали. Я не знаю, как сказать. Ужас. Но это не то слово», — вспоминает женщина.

Заместитель сельского головы Большой Дымерки Александр Куценко объясняет, что россияне не сразу оккупировали поселок — сначала они заняли населенные пункты со стороны Бобрика (Черниговское направление), затем часть Большой Дымерки, и только после 14 марта весь поселок оказался под оккупацией.

«В центр они впервые выехали после эвакуации 13 числа. До того дня 4 было оккупировано полсела, и могло быть движение. 13 числа у нас была первая эвакуация, 14 уже они заблокировали выезд и территория была полностью оккупирована, контролируема и сюда доступа не было. Мы уехали отсюда 14 числа. А по общине — с 7 на 8 марта, со стороны Бобрика, начали заходить россияне», — говорит Куценко. По его данным, выехать из поселка через гуманитарные коридоры смогли около 6000 человек

Большая Дымерка / Фото: НВ / Александр Медведев

На эти же даты, 13−14 марта, пришлись массовые и хаотичные расстрелы местных жителей в Большой Дымерке, рассказывает местный журналист Анатолий Гаркуша. «13 были первые погибшие, даже с 12 на 13. Когда они заходили, все что двигалось рядом, они просто расстреливали. Наш бывший афганец Александр Ступак ждал свою сестру на Покровской улице. Сидел в машине и ждал. Прямой наводкой расстреляли мужчину. Ему 58 было. Потом ребята пошли за хлебом, их там троих положили. Позже на Коцюбинского две бабушки сидели и утром завтракали. Одна за другой ухаживала. Какой-то шум за окном услышали, и пришедшая встала посмотреть, что там происходит. Даже не успела открыть дверь, как ее прошили автоматной очередью. Одна из первых жертв в общине была в Русанове. Снаряд попал в голову деду. Долго не могли его похоронить», — вспоминает мужчина. По его словам, на улице Парниковая, где некоторое время стояли российские танки, была первая погибшая от осколка снаряда. «Костенко Наташа. Вчера (9 апреля — ред.) похоронили. Ее родственники просто прикопали в земле. Это было 9−10 марта. Тогда она бежала к укрытию, а укрытие — это погреб. Когда бежала, у нее в руках был телефон. Она даже успела набрать 101», — рассказывает мужчина.

Большая Дымерка / Фото: НВ / Ярослава Вольвач

По предварительным сводным данным, в поселке известно о 67 погибших. Однако эти цифры меняют изо дня в день. Александр Куценко объясняет, что местный морг перегружен.

«Сейчас не успевает работать морг. С понедельника 11 апреля бригада будет заниматься захоронением, из-за экспертизы, из-за возбуждения уголовных дел. Вчера на территории школы нашли, был прикопан человек. Сегодня снова 4 заявки. Вчера в Богдановке нашли в погребе 6 человек», — говорит он.

Большая Дымерка / Фото: НВ / Александр Медведев

Россияне, как объясняют местные жители, не давали хоронить погибших, а в некоторых случаях даже не разрешали забирать тела с улиц. «У нас разрешили только 3 человека похоронить, остальные были присыпаны землей где-то во дворах. Даже с улиц по 2 недели не давали забирать, — рассказывает Анатолий Гаркуша.



В сельском совете Большой Дымерки говорят, что в поселке известно и о пропавших без вести, однако пока неясно, как считать этих людей. Местный терробороновец Виталий рассказал об одном таком случае. «У нас здесь большое количество пропавших без вести. Одного нашего знакомого застрелили, мы его хоронили. А семья его пропала. Жена и трое несовершеннолетних детей», — рассказывает мужчина.

Через несколько дней после оккупации поселка, в середине марта, россияне начали обходить дома и выносить оттуда вещи, рассказывают местные жители.

Большая Дымерка / Фото: НВ / Ярослава Вольвач

«Брали микроволновки, одежду, детские игрушки. Все, что находили. То, что не могли унести, то повреждали. Такое впечатление, что это дикари, которые не знают, что можно жить прилично», — рассказывает Анатолий Гаркуша. Только из местной школы россияне вынесли 55 ноутбуков, добавляет мужчина.

Свой штаб, по свидетельству жителей Великой Дымерки, россияне обустроили в школе в соседней Богдановке. Напротив школы — частный сектор. Местный житель Евгений рассказывает, что здесь кроме штаба была и их больница.

Александр Куценко, заместитель сельского головы Большой Дымерки / Фото: НВ / Александр Медведев

Сам Евгений пережил оккупацию в погребе с дочерью и внуками. «Я с маленькими детьми был и дочерью. Старшей 5 лет, меньшему 2. Если бы сам был, то не выходил бы вообще. А так, ходил разговаривал, пытался о чем-то договориться.

В середине марта Евгений похоронил мать. «Она умерла от стресса, она даже не посинела — внезапная остановка сердца. Я похоронил 15 марта, россияне провели на кладбище, повезло», — говорит мужчина.

Время от времени оккупанты приходили в его двор за водой и едой. «У нас было хозяйство, так они даже яйца собирали, — добавляет Евгений. Его дому также удалось уцелеть, а вот соседские дома повреждены или разрушены. Кое-где прямо во дворах можно увидеть подбитую или уничтоженную технику.

Большая Дымерка / Фото: НВ / Александр Медведев

Сама школа, где жили россияне, не подлежит восстановлению, рассказывают в сельсовете. То же касается местного детского сада. «Часть корпуса школы в Плоском сожжена. Часть там можно пытаться ремонтировать. В Русанове вообще все окна во внутреннем дворе повреждены. В библиотеке упала стена», — рассказывает заместитель сельского головы Александр Куценко.

С 1 апреля, когда ВСУ освободили поселок, здесь приступили к учету разрушенных и поврежденных домов. Пока он еще продолжается. Разминирование в Большой Дымерке началось всего несколько дней назад. «В разрушенные и поврежденные дома саперы пока не заходят. Пока разминируют дороги, предприятия и люди делают заказы на разминирование их домов», — объясняет заместитель сельского головы. По его словам, из 56 торговых заведений пока возобновило работу только одно. Отчасти это связано с тем, что владельцы некоторых магазинов еще не вернулись в поселок. Другая причина — россияне целенаправленно повреждали складские помещения и магазины, чтобы создать проблему с нехваткой пищи. Пока магазины не открывались, в деревне активно работает гуманитарный штаб.

Гуманитарный штаб, Большая Дымерка / Фото: НВ / Александр Медведев

Сейчас еще рано говорить о том, что в Большую Дымерку полностью вернулась жизнь. Однако люди уже пытаются приехать домой. А те, кто пережил оккупацию дома, радуются просто возможности свободно передвигаться по дому, по двору, по улице.

«Нам было очень страшно, вам тоже было бы страшно. Нас никуда не выпускали. Но когда сказали, что это уже наши зашли, мы перекрестились и вышли», — напоследок сказала нам местная жительница, которая не захотела представляться и не готова была рассказать собственную историю. Она с семьей как раз вышла на прогулку во двор.

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