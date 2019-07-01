Зоя Казанжи
Сваты, Зеленский и реванш. Они дождались и потирают руки
Дмитрий Бондар
Как получить визу в США. 20 вопросов, которые вам зададут на собеседовании
Тревис Бредберри
Удачное начало дня. 8 вещей, которые успешные люди успевают сделать до 8 утра
Петр Чернышов
Libra не взлетит
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

В партии Голос рассказали, как отбирали людей в список

Сегодня, 08:00
471
Цей матеріал також доступний українською

Голос via Facebook

Процесс отбора людей в избирательный список Голоса «был очень быстрым», рассказала Клименко

Глава штаба партии Голос Юлия Клименко процесс отбора людей в избирательный список «был очень быстрым», а в политсиле «были открытыми абсолютно ко всем».

В интервью Украинской правде она рассказала, что координацией списка занимался Ярослав Юрчишин, а координацией кандидатов на мажоритарные округа — Ярослав Железняк.

«Сначала все документы загружались через сайт. У нас не было персонального принятия документов», — отметила Клименко.

После того, как человек проходил проверку по 10 критериям, которые были на сайте Голоса, и проходил аналитическую репутационную проверку, пакет документов поступал на номинационный комитет, где было 7 человек. И они большинством голосов принимали решение, включается ли человек в список.

При этом Клименко подчеркнула, что состав номинационного комитета смогут раскрыть после 21 июля, «потому что члены комитета постоянно подвергаются атакам безбожным».

«Мы бы не хотели пока делать их публичными. Могу сказать, что Святослав (Вакарчук) был членом этого комитета. Он не имел права вето, а был фактически рядовым членом», — добавила Клименко.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Теги:   Святослав Вакарчук Юлия Клименко Партия Голос

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Геополитика

Вчера, 17:02

img
Reuters назвало имя топ-кандидата на пост главы Еврокомиссии
Политика

Сегодня, 09:10

img
Зеленский о разведении сил в Станице Луганской: Появилась надежда на завершение горячей фазы войны
Геополитика

Вчера, 18:13

img
Мы возмущены. Противники возвращения РФ в ПАСЕ готовят совместную резолюцию

ТОП 3

Политика

Вчера, 00:16

img
Парасюку окончательно отказали в участии в парламентских выборах
9134
Геополитика

29 июня, 18:42

img
Мировая пресса «разнесла» ПАСЕ, на восстановление репутации уйдут годы — Арьев
8181
Политика

29 июня, 21:59

img
Чубаров назвал условие возобновления подачи воды в Крым
6594

Новости Одессы

img
В Офисе президента назвали будущего губернатора Одесской области коллегой Зеленского: "В него зря кидают какашки"
img
В одесской мэрии не могут справиться с мусором на побережье
img
Ночное ДТП на Фонтане: прохожие вытаскивали людей из перевернувшихся "Жигулей"