В партии Голос рассказали, как отбирали людей в список Сегодня, 08:00 471 Цей матеріал також доступний українською Голос via Facebook Процесс отбора людей в избирательный список Голоса «был очень быстрым», рассказала Клименко Голос via Facebook

Глава штаба партии Голос Юлия Клименко процесс отбора людей в избирательный список «был очень быстрым», а в политсиле «были открытыми абсолютно ко всем».

В интервью Украинской правде она рассказала, что координацией списка занимался Ярослав Юрчишин, а координацией кандидатов на мажоритарные округа — Ярослав Железняк.



«Сначала все документы загружались через сайт. У нас не было персонального принятия документов», — отметила Клименко.

После того, как человек проходил проверку по 10 критериям, которые были на сайте Голоса, и проходил аналитическую репутационную проверку, пакет документов поступал на номинационный комитет, где было 7 человек. И они большинством голосов принимали решение, включается ли человек в список.

При этом Клименко подчеркнула, что состав номинационного комитета смогут раскрыть после 21 июля, «потому что члены комитета постоянно подвергаются атакам безбожным».

«Мы бы не хотели пока делать их публичными. Могу сказать, что Святослав (Вакарчук) был членом этого комитета. Он не имел права вето, а был фактически рядовым членом», — добавила Клименко.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.